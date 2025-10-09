國防部特別預算「離譜清單」曝光 長官椅5萬元、戰備水喊價120元

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國防部特別預算，立委馬文君質疑有些項目編列浮濫。圖／本報資料照片
行政院提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，預算總額達到5700億元。其中國防部預算高達1132億餘元，立委馬文君發現，部分預算用途與「強化國土防衛」明顯不符，甚至出現一張長官座椅要價5萬元、瓶裝水每瓶120元等離譜項目，批評編列浮濫，立院將嚴格把關。

馬文君說，國防部報告書中提及，未來兩年將執行近400項計畫，核心目標為「強化韌性」，工作內容包括「強化國土防衛能量」及「提升資通作業環境及設備」。

但細看編列項目，部分內容與防衛韌性關聯薄弱，例如多項計畫竟以更換視聽設備、添購LED大螢幕、高倍數投影機為主，與強化設施、提升防震防爆能量的預期方向落差極大。

她進一步指出，預算中還有不少「離譜項目」，例如聯合作戰中心規畫購置每張5萬元的長官座椅，兵棋室設備更新案3045萬元，其中光是會議桌椅就高達250萬元。此外，國防部以「戰備用水」名義編列近8億元，擬採購特規長效期瓶裝水，每瓶單價達120元，約為現行採購價的12倍。

在戰備用油部分，馬文君批評，國防部並未自建油槽或強化儲油設施，反而將12億餘元交由中油執行，卻未要求增設油槽或提升防護與隱密性，做法與現行並無差異。

她指出，「強化國土防衛能量」項下，不少單位以名目繁多的方式編列經費，包括鋪設道路、興建車輛鋼棚、房舍防水、電力更新、游泳池整修，甚至有部分靶場才於近三年內以公務預算整建完畢，又再度納入特別預算。

馬文君並舉例，國防大學購買冰水主機等雜項支出，也列入特別預算，難以看出與「防衛韌性」的關聯。她質疑，國防部對預算審核與執行過於寬鬆，「浮編、浮報現象嚴重」。

馬文君表示，本會期她擔任外交及國防委員會召委，將嚴格審視這筆1132億元的特別預算，要求國防部對各項編列提出合理說明，避免「強化韌性」淪為花錢名目。

國防部 馬文君 國土

