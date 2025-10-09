賴總統：讓台灣成為友盟國家可信賴的安全合作夥伴

總統賴清德今天表示，台灣將持續強化國防力量，積極發展不對稱戰力，建構智慧化防禦作戰體系，推動更具競爭力的國防產業，以及強化全社會韌性。確保台灣有能力守護民主自由價值，讓台灣成為友盟國家可信賴的安全合作夥伴，共同維護區域和平穩定。

總統賴清德上午在國安會秘書長吳釗燮、國防安全研究院董事長霍守業陪同下接見「2025台北安全對話」與會外賓包括澳洲前總理莫里森（ScottMorrison）以及來自美國、英國、德國、澳洲、丹麥與拉脫維亞等國訪賓。

總統致詞時首先感謝大家不遠千里到台灣參加台北安全對話，並帶來在安全領域多年研究心得與經驗，也用行動支持台灣，他感受到訪賓所帶來的溫暖友誼。

總統說，近年來隨著威權主義持續擴張與科技迅速發展，全球秩序都面臨嚴峻挑戰，也考驗著民主陣營的團結與應變，正因如此，台北安全對話顯得格外重要。

總統提到，今年主題為「整合嚇阻：以實力維持印太和平」聚焦國際局勢、新興科技衝擊、強化社會韌性以及台灣的戰略角色等議題，不僅僅是學術政策交流，更是理念相近國家攜手應變挑戰追求和平的重要契機。

總統感謝訪賓分享許多寶貴經驗與見解，加深民主國家之間的合作，他也藉此機會感謝莫里森、美國保守派聯盟主席施拉普（Matt Schlapp，另譯，司馬特）、美國國防國際總裁希普（Van D. Hipp，另譯，范‧希普）以及在場訪賓多年來為台灣發聲、對台灣的支持。

總統表示，台灣站在威權主義威脅的第一線，希望凝聚民主夥伴力量，促進印太區域穩定發展。也感謝霍守業與國防研究院人員，藉由推動台北安全對話，讓國際社會更了解台灣的國家安全戰略。

總統強調，未來會持續強化國防力量，發展全社會防衛韌性，提升國家整體安全力量。明年度國防預算，按照北約標準，將超過GDP的3%，也預計在2030年前達到GDP的5%，展現台灣自我防衛的堅定決心，以及善盡維護台海和平穩定的責任。

總統說，台灣將積極發展不對稱戰力，建構智慧化防禦作戰體系，推動更具競爭力的國防產業，以及強化全社會韌性。這些努力不只是要確保台灣有能力守護民主自由價值，更將讓台灣成為友盟國家可信賴的安全合作夥伴，共同維護區域的和平穩定。

總統指出，「以實力守護和平、以合作深化安全」是目標，台灣會繼續跟各國在國防安全、災害防救以及科技發展等領域加強交流合作。也期盼望繼續支持台灣、攜手促進印太區域的民主、和平與繁榮。

莫里森表示，訪團成員來自世界不同的角落，包括美國、歐洲、日本、澳洲、英國。希望在這個重要時刻給台灣鼓勵的力量，讓台灣知道國際上有強勁支持台灣的力量。

莫里森說，這次的討論當中，聚焦如何強化海事安全，包括海上商船面臨的各種挑戰、航線受到封鎖等；也討論到強化飛彈、無人機還有本土的軍事產業等力道，他並稱讚台灣在這些方面做出了非常大的進展，尤其是在強化台灣人民整體韌性方面。

莫里森說，要讓各個國家都了解到台灣的重要性，不只是為了台灣，而是為了所有人的安全、主權以及自由。從烏克蘭慘痛教訓當中學到了許多，台灣也深有同感，所以，一定要持續為台灣發聲，避免發生同樣的衝突，確保印太地區和平穩定。