戰備水編近8億遭疑浮濫 顧立雄：長效飲用水才符合需求

立法院財政委員會今天舉行聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」，國民黨立委馬文君表示，國防部因應囤儲戰備用水，要編列近8億元，有浮編情事，提案刪減7億元；國防部長顧立雄回應，這是用於建構長效期的戰備飲用水。雙方無共識，包括飲用水、軍車集用場等預算均保留協商。

馬文君表示，國防部稱參考美國，但美國是因為還有海外作戰等需求，當地可能無水源，但台灣水資源充沛，保存期限1到2年的國內新鮮飲用水是充足的，且編列在特別預算中，也有重複編列問題。

顧立雄回應，所謂戰備飲用水，就是平常不會用到，戰備飲用水若效期也只有一年，那每年都要換，不符合戰備概念。國軍採守勢作戰，必須考量民生供水設施在戰時會遭到破壞，要加強作戰韌性，因為沒有水就沒辦法讓戰力持續。

顧立雄指出，國防部不是只有看美國，也參考挪威等國經驗，挪威也是水資源充沛國家，同樣採購長效期飲用水；國防部也已經查訪過國內相關產能，都有進行評估。