台再被要求國防支出達GDP10% 俞大㵢：花多少錢不是問題

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
我駐美代表俞大㵢8日於華府雙橡園舉辦的雙十國慶酒會致詞，他特別拿出鏟子，象徵駐美代表處與花蓮災民和協助救災的「鏟子超人」同心。記者陳熙文／攝影
我駐美代表俞大㵢8日於華府雙橡園舉辦的雙十國慶酒會致詞，他特別拿出鏟子，象徵駐美代表處與花蓮災民和協助救災的「鏟子超人」同心。記者陳熙文／攝影

針對美國國防部印太安全助理部長提名人約翰．盧提到支持台灣國防支出增至GDP的10%，我駐美代表俞大㵢8日表示，美方是希望台灣展現自主防衛的決心，不是一個數字問題。

我駐美代表處8日晚間於華府雙橡園舉辦雙十國慶酒會，邀請到多位聯邦眾議員到場，包括聯邦眾院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）、共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）、民主黨眾議員史丹頓（Greg Stanton）和共和黨眾議員休曾格（Bill Huizenga）等人。

由於正逢美國聯邦政府關閉，原本預計發表致詞的美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯也沒有到場；俞大㵢也說，很遺憾很多聯邦參議員被臨時通知要到回到參院投票，也未能到場祝賀。

對於聯邦參議院軍事委員會日前就國防部印太安全事務助理部長等人事案舉行聽證會，約翰．盧（John Noh）在會中指出，他強烈支持台灣應將國防支出提高至GDP的10%，俞大㵢對此表示，美國是希望台灣展現自主防衛的決心，「我想不是一個數字問題，是一個面向、方向、決心的問題」。

俞大㵢表示，台灣正朝提高國防預算的方向前進，包括聚焦更新軍事裝備、發展以小博大的防衛策略，同時建構台灣的後備部隊、強化社會韌性等；俞大㵢說，台灣要做好一切的準備來抵禦可能的侵略，展現出這個決心，花多少錢不是一個問題。

至於美國總統川普和中國國家主席習近平預計在月底見面，有報導指出，習近平可能要求美國表態反對台獨，俞大㵢說，這是中方一貫的要求，每次與美方見面都會提出，但美國駐中大使龐德偉（David Perdue）受訪時已經說得非常清楚，指川普政府會維持美國既有的一中政策，基於台灣關係法、三公報和六項保證，不會改變。

俞大㵢重申說，台美關係之間並沒有任何改變，關係非常緊密、來往非常暢通。

另外，有報導指出，美國即將提出的新版國防戰略，內容恐怕會更關注美國國土和邊境安全、降低對印太地區的關注度，俞大㵢說，駐美代表處一直有在關心相關內容；俞大㵢說，他相信印太的安全、穩定與和平，還是美國新版國防戰略中很重要的一章。

