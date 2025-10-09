國防部韌性預算遭疑浮濫 長官座椅5萬 戰備500cc特規水每瓶120元

國民黨立委馬文君表示，這次行政院編列了5700億元的強化韌性特別預算，國防部預算就高達1132億餘元；但她質疑，國防部聯合作戰中心竟購買每張5萬元的長官座椅，國防部因應囤儲戰備用長效期的500cc瓶裝水，每瓶價格預估為120元。馬文君表示，她身為外交國防委員會召委，會認真把關預算，也希望國防部能提出合理說法。

立法院財政等委員會今天繼續審查包含普發現金1萬元的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」，可望能送出委員會，並在17日拚三讀。

馬文君表示，這次國防部編列的預算高達1132億餘元，在行政院分配的9個部會中，除了財政部因為編列普發現金1萬元，編列約2360億元的預算最高外，國防部在其餘部會中，預算最高，甚至比受美國關稅戰影響，要協助紓困、提升競爭力的產業補助預算還高。

馬文君表示，1132億元不是筆小錢，國防部在報告書中提到，此次執行特別預算的2年內，執行的工作項目將近400案。提出的核心工作為「強化韌性」，具體工作內容則是「強化國土防衛能量」及「提升資通作業環境及設備」。

馬文君說，她細看預算內容，一般民眾對「強化國土防衛能量」認知大概是對彈藥庫、裝備庫房、作戰中心等整建，加強既有設施、工事強化加固，加強防震防爆能力，但此次編列預算中，不少竟然是更換視聽設備，添購新的大型LED螢幕、高倍數投影機、視聽設備等，這和外界對「強化韌性」、「強化國土防衛」的認知相差甚遠，不僅如此，不少預算項目，也充滿諸多不合理，

馬文君並舉例，國防部聯合作戰中心要購買每張5萬元的長官座椅；兵棋室編列的設備更新預算為3045萬元，會議桌椅的預算就高達250萬元。國防部因應囤儲戰備用水，要編列近8億元，購置大量特規、長效期的500cc瓶裝水，每瓶價格預估為120元，為目前採購金額的12倍。

馬文君並質疑，國防部要囤儲戰備用油，不是由軍方自行興建油槽、油庫，反而是編列12億餘元預算給中油公司，也未要求（中油）多蓋油槽，或要求隱匿性、加固防護，這與現行作法有何區別？

馬文君也表示，在「強化國土防衛能量」預算中，有更多單位以各種名義（重）鋪馬路、興建（車輛）鋼棚、房舍防水、電力設施換新、整修游泳池，甚至有近3年才以公務預算完成整建的靶場，又核定納入特別預算中。甚至國防大學購買冰水主機等雜項支出也列入特別預算，這部分與國土防衛韌性有何關係。

馬文君表示，此次特別預算，她看到諸多不合理，發現國防部對預算的編列、把關竟如此寬鬆，浮報浮編狀況嚴重。她身為外交國防委員會召委，對於特別預算，她將會認真把關，也希望國防部能提出合理說法。