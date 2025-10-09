114年國防報告書：共軍混合手段加大威嚇 無人機襲擾外島將擊落

國防部今天將公布114年版國防報告書。報告書指出，中共對我採取多項「灰色地帶混合威脅手段」以及「準軍事行動」等針對性軍事威脅，逐步加大對我威嚇力道。國防部並重申，針對中共無人機襲擾外離島，軍方已經訂定4項步驟的應處流程，將動用干擾槍或步槍、機槍，以軟硬殺方式，擊落無人機。

國防部今年是第18次出版國防報告書，新版國報告書分為「戰略環境」、「堅實國防」、「和平基石」、「國防管理」等四篇、八個章節，全書共191頁。

國防部指出，綜觀當前美中延續競爭態勢，中共持續加速軍事現代化，推動新式裝備研製與部署，同時運用各種傳統及非傳統手段，加大對我威脅力度，蓄積對台作戰能量。我國需善用地緣戰略優勢及既有的軟實力，強化國防力量與韌性，並與民主國家並肩加強合作，為區域和平穩定貢獻力量。

國防報告書歸納出，中共對我採取灰色地帶混合威脅手段，包括「灰色地帶襲擾」、「三戰（輿論、法律、心理）複合式威脅」、「網路攻擊」、「認知作戰暨敘事戰」、「經濟脅迫」、「情報滲透」、「東海南海周邊海域活動」等。同時也透過各項針對性軍事威脅，包括「準軍事行動」、「網路電子戰」、「以演代訓」、「火力打擊」及「封鎖隔離能力」等手段，加大對我軍事威嚇力度。

國防部並指出，因應近年來無人機襲擾情勢頻生，為有效提升狀況應處能力，外離島依地區環境及敵情結合駐地訓練，強化無人機反制作為。

國防部說明，在無人機干擾裝備籌獲前，運用信號槍、步槍、機槍等各式現有武器裝備，結合每季建制暨防衛性武器射擊時機，實施反制措施演練，並增加夜間射擊頻次，已奠定官兵夜間作戰能力。

國防部曾在111年9月令頒「國軍無人機侵擾應處作為指導」，國防部在新版國防報告書中進一步說明，針對無人機襲擾應處流程，包括「識別監控」「告警通報」「安全確認」及「防衛射擊」等4步驟，在確認不明無人機並以哨音、警鐘和信號彈示警，且確認營區周圍設及區域安全後，引用干擾槍或7.62公厘口徑以下輕兵器等適切武器及彈藥，採軟、硬殺並行手段予以擊落。