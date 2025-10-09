【專家之眼】中央電視台戰機較勁報導自曝缺失

2025年10月2日中央電視台第13號頻道軍事專題節目《必勝》，播出中國大陸西部戰區某空軍部隊在東部沿海進駐訓練期間內，曾與外軍戰機發生空中對峙經過報導；此項新聞報導在大陸軍迷圈內引發熱議，對照過去數年，大陸媒體不斷刊登共軍軍機攔截逼退外籍隱形戰機傳聞，但就報導詳細程度及訪問共軍軍機飛行員，由當事者具體表述經過，此份報導確實最為完整；但卻因此曝露相當嚴重缺失。

筆者對大陸軍事機艦與外籍機艦海上與空中過招，曾在多個媒體撰寫過分析論述；其中包括2023年6月7日在《輕新聞》以「解析強權海空機艦迫近對陣安全性」為題，就美軍印太指揮部2023年5月30日發表聲明，指控大陸殲-16型戰機5月26日在南海高速急遽轉向穿越美軍RC-135型偵察機前方產生亂流衝擊美機；還有6月3日共軍蘇州艦在台海追越美軍鍾雲艦(USS Chung-Hoon)，幾乎發生碰撞提出分析解讀。

筆者亦於2020年3月3日在香港《三策智庫網》以「機艦相遇10日後美軍再發聲明恐有玄機」為題，分析美軍太平洋艦隊2020年2月27日聲明指控解放軍052D型驅逐艦呼和浩特當年2月17日以激光照射美軍P-8A海上巡邏機。

而且亦在2022年2月23日於《輕新聞》以「澳洲指控共艦雷射炫目疑點重重」為題，撰稿分析過當年2月19日澳洲指控共軍艦艇2月17日航經周邊海域，使用雷射裝置照射其P-8A型海上巡邏機。

不過筆者最早可追溯至2018年12月20日，評論日韓海上機艦遭遇糾紛事件；筆者就此於2019年1月8日《ETToday雲論》以「日韓反目叫陣，美國袖手旁觀」為題，分析是非曲直。筆者相關觀點亦被《中時新聞網》在2018年12月31日以「日本公佈影片指控韓國，專家：弄巧成拙自曝其短」為題加以報導。

除前述分析外，讀者亦請參閱2023年6月4日《中時新聞網》以「海納百川》美艦與共艦在台灣海峽再搶船頭，如何論斷是非」為題，刊登筆者對該事分析文稿。此外2024年12月25日《中天新聞網》以「反制大陸戰機開雷達鎖定？張競：洋和尚的餿主意」為題，針對筆者分析意見報導內容亦有參考價值。

基於多次分析機艦海上遭遇事件，筆者須提醒大陸與美國確曾對機艦於海空域遭遇訂立過行為規範，期能避免誤解誤判衝突意外。此規範包括2014年年底所簽《中美關於海空相遇安全行為準則諒解備忘錄》及後續在2015年9月再進一步簽訂《海空遭遇安全行為規範諒解備忘錄補充規範》，其具體內容皆依據2014年4月於青島召開西太平洋海軍年會時，由多國所共同訂立《海上意外相遇規則》(CUES：Code of Unplanned Encounters at Sea)為基礎，因此兩協議大量引註CUES相關章節，就可證明出雙方協議與其具備結構性依存關係。

兩項協議皆詳細說明艦艇及戰機海空相遇時，所應遵循行為規範。其中大量正面表列篇幅，逐項說出雙方應採步驟措施，特別是建立通信，表達本身意圖、動向以及希望對方所採行動。希望能避免因判斷疏失或程序疏漏，未充分表達意圖，產生誤解誤判，從而導致危險衝突。

就戰機相遇亦針對禁制事項以負面表列方式，在《海空遭遇安全行為規範諒解備忘錄補充規範》附件三《空中遭遇安全行為規範》(Rules of Behavior for Safety of Air-to-Air Encounters)第六條《建立空中互信之規範》(Rules for Establishing Mutual Trust in the Air)逐項列舉如下：

1.採取影響對方軍用航空器安全運動之行動；

2.以無法控制之接近率，迫近對方航空器，致使危及任何一方航空器之安全；

3.以可能傷害對方軍用航空器上的人員、或損害其裝備的方式使用雷射設備；

4.干擾對方軍用艦艇施放或降落軍用航空器之行動；

5.對相遇艦艇進行模擬攻擊，或在其附近進行特技飛行；

6.向對方軍用艦艇或軍用航空器發射曳光彈、武器或其他物體，但在發生海難情況時除外。

儘管前述文字表面看來具體，但許多用辭鬆散缺乏嚴謹定義，因此經常還讓雙方產生爭執無法獲得共識。在此仍須提醒，從1998年7月共軍與美軍首次「中美海上軍事安全磋商機制工作小組會議」 (MMCA：Military Maritime Consultative Agreement)至今，此對話措施雖曾因南海撞機、新冠疫情以及前眾議院議長裴洛西訪台而中斷，但雙方仍竭力維持對話機制，其雖不能盡如人意，但仍能藉對話溝通磋商海空機艦遭遇安全問題。

回頭檢視中央電視台所播報導，當事者受訪時，公開描述其與外籍軍機對峙並逼退對方，就此首先思考當事者所採行動，對比前述禁制事項，專業素養是否將遭致質疑？特別是迫近對方，並採特技飛行倒飛姿態，不但不具備戰術意義，亦難以“逼退”對方。

其次運用雷達鎖定對方，誠然會讓對方感受威脅，但亦會洩漏電子參數，此措施是否適當？再者就要質疑，當事者空中各項動作，是否經地面管制站台指導，然後依據指令採取應對措施，還是由其本身空中臨機應變自行決定？此外須呼籲各方思考，當事者空中各項應對措施，是否依據作戰條令準則要求？最後則須提醒，當事者執行空中攔截任務時，是否曾依北京與華盛頓所簽協議要求，經由無線電波道建立通信，表明態度警告對方？

對前述問題筆者並無答案，但確實可預期中央電視台播放內容，未來可能會被美方引述，用來質疑解放軍所採攔截行動，此份報導自曝缺失，媒體亂逞口舌之快，將有難以自圓其說之後遺症！