「中共擾台 灰區轉實戰」 專家：共軍威脅10年後風險最高
近期共軍在台灣周邊的動向似乎比較「靜」，但學者分析，共軍活動態樣已由過去「灰區」路線轉換為「實戰」路線。這種路線對台灣安全威脅不減反增。另有學者從中共軍改、人才培訓層面推估，最高風險年份應是十年後。
政治大學國關中心昨日舉辦「台海新局：解放軍動態與台灣安全挑戰」座談會。國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤指出，中共領導人習近平「現階段應該是沒有要主動用軍事手段解決台灣問題的意思」，但近期共軍在台海周邊軍事活動，推估中共應已有在必要時採取軍事行動以「遏制台獨分裂活動」的準備。
他指出，九月共軍轟炸機在台海活動高達十四天。轟六近期始在台海當面空域活動，且幾乎都伴有無人機，可看出「這是一個體系化空中打擊力量」。
國防安全研究院委任助理研究員亓樂義預判，高風險年份是二○三五年。
