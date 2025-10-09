環團：能源兵推 應納入氣候變遷

聯合報／ 記者程嘉文董俞佳／台北報導

美中台局勢升溫之際，能源安全成為國際智庫兵推熱點，能源兵推結果多半指向要求重啟核能選項，不過由五個環境團體成立的「台灣氣候行動網絡」（ＴＣＡＮ）也發表報告，認為外界過度將能源面向窄化為核電議題，搭配著中國軍演的訊息，反而形成對台灣社會的「混合威脅」。

ＴＣＡＮ認為，氣候變遷因素須納入能源兵推，無論是短期性的極端天氣事件，或是中長期的汰除化石燃料趨勢，均須納入能源兵推之中。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯指出，國際上對戰爭下能源安全的討論仍不夠充分。美國智庫「氣候與安全中心」等智庫已多次提出，再生能源才是長遠能源安全的核心，尤其當中東石油供應減少時，如何確保盟國協同運作，是未來兵推中必須面對的課題。

針對台灣的能源韌性，趙家緯說，若以二○二七年為目標持續推進再生能源與分散式供電發展，即使在台海封鎖等極端情境，仍有機會維持約三分之一供電量，可支撐基本民生用電，甚至有望撐過一年。

趙家緯說，強化能源韌性不僅是技術與政策問題，更需建立公眾共識與危機應變文化，「當社會願意自發性減少不必要用電，台灣的抗壓力才會真正被看見」。

再生能源 兵推 核能 氣候變遷

延伸閱讀

美媒兵推曝共軍若「檢疫」封鎖 台天然氣只夠撐11天

WSJ：兵推顯示台灣天然氣庫存僅撐11天 陸藉「檢疫」即可逼台限電

IEA下修美再生能源成長預測 看好印度將成第二大市場

台海兵推不見軍方、綠營專業回應 李文忠：令人汗顏

相關新聞

深愛台灣…幻象戰機法籍「種子教官的教官」離世 與殉職沈一鳴天堂相聚

空軍於29年前派遣14名飛行員前往法國接受幻象2000戰機種子教官訓練，當時負責種子教官訓練的法籍總教官派翠克今日不幸過...

中共鎖台天然氣僅撐11天？ 國防部：將強化油料與彈藥儲備

「華爾街日報」報導指出，兵棋推演結果顯示，台灣天然氣儲量僅能維持11天，中國若以封鎖方式施壓，可能迫使台灣限電，立委關注...

兵推弱點天然氣庫存僅11天 顧立雄：提升油料與彈藥儲備

「華爾街日報」報導指出，兵棋推演結果顯示，台灣天然氣儲量僅能維持十一天，中國若以封鎖方式施壓，可能迫使台灣限電，立委關注...

能源是台灣最大弱點 學者建議：重啟核電、建載氣船隊

面對來自中國大陸的威脅，有美國學者七日點出，能源是台灣最大的弱點，建議台灣應該考慮重啟封存的核電廠，或者建立屬於台灣的液...

環團：能源兵推 應納入氣候變遷

美中台局勢升溫之際，能源安全成為國際智庫兵推熱點，能源兵推結果多半指向要求重啟核能選項，不過由五個環境團體成立的「台灣氣...

「中共擾台 灰區轉實戰」 專家：共軍威脅10年後風險最高

近期共軍在台灣周邊的動向似乎比較「靜」，但學者分析，共軍活動態樣已由過去「灰區」路線轉換為「實戰」路線。這種路線對台灣安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。