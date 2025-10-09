環團：能源兵推 應納入氣候變遷

美中台局勢升溫之際，能源安全成為國際智庫兵推熱點，能源兵推結果多半指向要求重啟核能選項，不過由五個環境團體成立的「台灣氣候行動網絡」（ＴＣＡＮ）也發表報告，認為外界過度將能源面向窄化為核電議題，搭配著中國軍演的訊息，反而形成對台灣社會的「混合威脅」。

ＴＣＡＮ認為，氣候變遷因素須納入能源兵推，無論是短期性的極端天氣事件，或是中長期的汰除化石燃料趨勢，均須納入能源兵推之中。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯指出，國際上對戰爭下能源安全的討論仍不夠充分。美國智庫「氣候與安全中心」等智庫已多次提出，再生能源才是長遠能源安全的核心，尤其當中東石油供應減少時，如何確保盟國協同運作，是未來兵推中必須面對的課題。

針對台灣的能源韌性，趙家緯說，若以二○二七年為目標持續推進再生能源與分散式供電發展，即使在台海封鎖等極端情境，仍有機會維持約三分之一供電量，可支撐基本民生用電，甚至有望撐過一年。

趙家緯說，強化能源韌性不僅是技術與政策問題，更需建立公眾共識與危機應變文化，「當社會願意自發性減少不必要用電，台灣的抗壓力才會真正被看見」。