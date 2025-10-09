防長稱軍費逐年達5% 在野質疑

聯合報／ 記者屈彥辰李成蔭張文馨／台北報導

美國準印太官員日前出席國會聽證會，稱我國軍事預算應占國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之十。國防部長顧立雄昨在立法院表示，明年應會逾百分之三，且逐步增加，實踐承諾的百分之五。在野立委質疑，高占比的軍費對國內影響也很大，為什麼是占百分之十？應以我國最大的國家利益為考量。

顧立雄說，關於國防支出，一向依照我方面對的敵情威脅、防衛作戰能力建構等目標，進行國防支出；賴清德總統承諾會提高軍費，明年應會超過百分之三，逐步增加，實踐承諾的百分之五。

國防安全研究院昨天舉行「二○二五台北安全對話」，美國前陸軍副助理部長希普指出，台灣明年度國防預算將占ＧＤＰ百分之三點三以上，是朝正確方向邁進的一步；台灣在印太地區具關鍵作用，美國政府與企業都致力與台灣加強在國防與安全領域的合作。

澳洲前總理莫里森與美國保守聯盟主席司馬特應邀擔任開場來賓。莫里森說，中共若併吞台灣，軍力可抵第二島鏈，沒人可置身事外；司馬特強調「信川論」表示，媒體關於川普政府不重視台灣的說法，是基於宣傳目的的假消息。

國安會副秘書長林飛帆昨在台灣亞洲交流基金會舉辦的新南向政策座談會表示，維持現狀與國際秩序仍是印太區域夥伴的共同目標，現在印太區域的軍事平衡已完全被打破，區域不再平衡，要思考台灣和所有理念相近夥伴要如何合作彌補軍力失衡的破口。

他說，兩岸軍力失衡差距擴大，北京跨出第一島鏈往第二島鏈投射軍力，美中在南海等地的摩擦時有所聞，局勢呈現緊張趨勢。

不過，國民黨團首席副書記長林沛祥質疑，高比率軍事預算代表已戰爭，美國的承諾在哪裡？高占比的軍費對國內影響也很大，為什麼是占百分之十？

國民黨立委林德福在聯席會議上，關心我國對美軍購，付款後到貨狀況。顧表示，武器陸續到，付款有一定時程。

國防支出 顧立雄

延伸閱讀

左營軍港擴建延宕15年 顧立雄：努力確保2年內完成

軍費增至GDP10%？顧立雄：依敵情威脅防衛作戰能力檢討調整

美準官員再喊我軍費占GDP10％ 林沛祥：國家進入戰爭狀態？

美防部準印太官員也喊台軍費占GDP10％ 顧立雄：逐漸實踐5％

相關新聞

深愛台灣…幻象戰機法籍「種子教官的教官」離世 與殉職沈一鳴天堂相聚

空軍於29年前派遣14名飛行員前往法國接受幻象2000戰機種子教官訓練，當時負責種子教官訓練的法籍總教官派翠克今日不幸過...

中共鎖台天然氣僅撐11天？ 國防部：將強化油料與彈藥儲備

「華爾街日報」報導指出，兵棋推演結果顯示，台灣天然氣儲量僅能維持11天，中國若以封鎖方式施壓，可能迫使台灣限電，立委關注...

兵推弱點天然氣庫存僅11天 顧立雄：提升油料與彈藥儲備

「華爾街日報」報導指出，兵棋推演結果顯示，台灣天然氣儲量僅能維持十一天，中國若以封鎖方式施壓，可能迫使台灣限電，立委關注...

能源是台灣最大弱點 學者建議：重啟核電、建載氣船隊

面對來自中國大陸的威脅，有美國學者七日點出，能源是台灣最大的弱點，建議台灣應該考慮重啟封存的核電廠，或者建立屬於台灣的液...

環團：能源兵推 應納入氣候變遷

美中台局勢升溫之際，能源安全成為國際智庫兵推熱點，能源兵推結果多半指向要求重啟核能選項，不過由五個環境團體成立的「台灣氣...

「中共擾台 灰區轉實戰」 專家：共軍威脅10年後風險最高

近期共軍在台灣周邊的動向似乎比較「靜」，但學者分析，共軍活動態樣已由過去「灰區」路線轉換為「實戰」路線。這種路線對台灣安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。