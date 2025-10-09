能源是台灣最大弱點 學者建議：重啟核電、建載氣船隊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
中油在桃園觀塘新建的液化天然氣接收站。美國智庫兵推顯示，若遭共軍封鎖，台灣的天然氣庫存可能在十一天內耗盡。圖／中油提供
中油在桃園觀塘新建的液化天然氣接收站。美國智庫兵推顯示，若遭共軍封鎖，台灣的天然氣庫存可能在十一天內耗盡。圖／中油提供

面對來自中國大陸的威脅，有美國學者七日點出，能源是台灣最大的弱點，建議台灣應該考慮重啟封存的核電廠，或者建立屬於台灣的液化天然氣載運船船隊等。

美國聯邦參議院七日舉行聽證會，討論如何對抗中國在印太地區的非法、威脅、侵犯和欺騙行為，華府智庫「捍衛民主基金會」（ＦＤＤ）資深研究員辛格頓表示，能源供應是台灣在衝突爆發時最大的弱點，並認為中國只要小小施壓，就有可能對台灣造成巨大的壓力。

辛格頓舉例說，中國未來可能要求液化天然氣載運船向中國申請許可，才得以通過台海

辛格頓認為，美國應該對台灣的關鍵能源供應國下手，如告知卡達，若他們切斷對台灣的能源供應，將面對非常嚴重的後果；辛格頓說台灣也須盡到責任，包括考慮重啟封存的核能電廠，建立自家的液化天然氣載運船船隊等。

此外，美國國防部前印太事務助理部長瑞特納七日表示，擔心美國現行的政策正在減少對台灣的支持，也破壞美國維持台海和平與穩定的承諾，呼籲美國國會應扮演領導的角色，動用所有的工具來強化台灣的防衛和韌性，包括適時的軍售、軍事融資和動用「總統撥款權」，以及支持台灣國防工業。

瑞特納說，美國政府也必須為任何劇本做好準備，包括仁愛礁遭到海上包圍、台灣遭到軍事包圍，或者接近台灣海岸的海上侵犯等。

美國聯邦參議院七日舉行聽證會，討論如何對抗中國在印太地區的非法、威脅、侵犯和欺騙行為，瑞特納表示，對台灣來說，中國的灰色地帶作戰日益加劇。

此外，美國川普政府即將公布新版的國防戰略，民主黨聯邦參議員昆斯七日說，如果新版的國防戰略大幅降低印太地區和中國威脅的重要性，美國的盟友可能視其為美國有意大規模退出印太的訊號。

台海 印太 能源

延伸閱讀

美媒兵推曝共軍若「檢疫」封鎖 台天然氣只夠撐11天

美媒：美國商界忠告華府 對中國要清醒要強硬

美國政府停擺 大陸駐美使館：期待續推貿易談判

中國AI是美國主要競爭對手 美也擬加大管制中電信設備

相關新聞

深愛台灣…幻象戰機法籍「種子教官的教官」離世 與殉職沈一鳴天堂相聚

空軍於29年前派遣14名飛行員前往法國接受幻象2000戰機種子教官訓練，當時負責種子教官訓練的法籍總教官派翠克今日不幸過...

中共鎖台天然氣僅撐11天？ 國防部：將強化油料與彈藥儲備

「華爾街日報」報導指出，兵棋推演結果顯示，台灣天然氣儲量僅能維持11天，中國若以封鎖方式施壓，可能迫使台灣限電，立委關注...

兵推弱點天然氣庫存僅11天 顧立雄：提升油料與彈藥儲備

「華爾街日報」報導指出，兵棋推演結果顯示，台灣天然氣儲量僅能維持十一天，中國若以封鎖方式施壓，可能迫使台灣限電，立委關注...

能源是台灣最大弱點 學者建議：重啟核電、建載氣船隊

面對來自中國大陸的威脅，有美國學者七日點出，能源是台灣最大的弱點，建議台灣應該考慮重啟封存的核電廠，或者建立屬於台灣的液...

環團：能源兵推 應納入氣候變遷

美中台局勢升溫之際，能源安全成為國際智庫兵推熱點，能源兵推結果多半指向要求重啟核能選項，不過由五個環境團體成立的「台灣氣...

「中共擾台 灰區轉實戰」 專家：共軍威脅10年後風險最高

近期共軍在台灣周邊的動向似乎比較「靜」，但學者分析，共軍活動態樣已由過去「灰區」路線轉換為「實戰」路線。這種路線對台灣安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。