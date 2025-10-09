能源是台灣最大弱點 學者建議：重啟核電、建載氣船隊

面對來自中國大陸的威脅，有美國學者七日點出，能源是台灣最大的弱點，建議台灣應該考慮重啟封存的核電廠，或者建立屬於台灣的液化天然氣載運船船隊等。

美國聯邦參議院七日舉行聽證會，討論如何對抗中國在印太地區的非法、威脅、侵犯和欺騙行為，華府智庫「捍衛民主基金會」（ＦＤＤ）資深研究員辛格頓表示，能源供應是台灣在衝突爆發時最大的弱點，並認為中國只要小小施壓，就有可能對台灣造成巨大的壓力。

辛格頓舉例說，中國未來可能要求液化天然氣載運船向中國申請許可，才得以通過台海。

辛格頓認為，美國應該對台灣的關鍵能源供應國下手，如告知卡達，若他們切斷對台灣的能源供應，將面對非常嚴重的後果；辛格頓說台灣也須盡到責任，包括考慮重啟封存的核能電廠，建立自家的液化天然氣載運船船隊等。

此外，美國國防部前印太事務助理部長瑞特納七日表示，擔心美國現行的政策正在減少對台灣的支持，也破壞美國維持台海和平與穩定的承諾，呼籲美國國會應扮演領導的角色，動用所有的工具來強化台灣的防衛和韌性，包括適時的軍售、軍事融資和動用「總統撥款權」，以及支持台灣國防工業。

瑞特納說，美國政府也必須為任何劇本做好準備，包括仁愛礁遭到海上包圍、台灣遭到軍事包圍，或者接近台灣海岸的海上侵犯等。

美國聯邦參議院七日舉行聽證會，討論如何對抗中國在印太地區的非法、威脅、侵犯和欺騙行為，瑞特納表示，對台灣來說，中國的灰色地帶作戰日益加劇。

此外，美國川普政府即將公布新版的國防戰略，民主黨聯邦參議員昆斯七日說，如果新版的國防戰略大幅降低印太地區和中國威脅的重要性，美國的盟友可能視其為美國有意大規模退出印太的訊號。