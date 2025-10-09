兵推弱點天然氣庫存僅11天 顧立雄：提升油料與彈藥儲備

「華爾街日報」報導指出，兵棋推演結果顯示，台灣天然氣儲量僅能維持十一天，中國若以封鎖方式施壓，可能迫使台灣限電，立委關注台灣油料與戰備物資能撐多久。國防部長顧立雄表示，國軍作戰所需的持有、儲備能力要快速提升，「有油和彈藥大量存儲，才能支撐戰備能量」。

立法院財政等委員會昨天聯席審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。民進黨立委林楚茵關注國防部編列一一三二億元，占百分之廿點六，其中包括建立彈藥庫廿四億元、飲用水與供油備援能廿一億元，以及軍品與保修工廠庫儲設施二三三億元，在野質疑為何不列入年度預算，要以特別預算在兩年內執行完畢？

顧立雄回應，特別預算強調韌性，國防戰備用油部分，是因應敵情威脅日趨嚴峻，規畫向中油採購卅二億餘元油料，後續將分散屯儲，強化儲油韌性，有助戰備持續力；飲用水部分原為一年期效期，參考日本作法後和國內產能，改為五至七年期長效飲用水。

至於為何以特別預算編列，顧立雄指出，一般年度作業維持費只能滿足妥善率與演訓需求，有餘裕才會補充戰備存量，現在若要快速補充戰備需求，要用特別預算加強才能後勤支撐韌性。

林楚茵追問，國際媒體質疑台灣僅有十一天的天然氣庫存，特別預算執行後，一旦台灣面臨封鎖，是否就能多撐一點？能撐多久？

顧立雄未明確談及時間，僅稱，國防部對天然氣相關供應均有計畫，無法公開說明；但國軍作戰所需持有、儲備能力要快速提升，新式武器籌獲後，也要加大整建彈藥存儲設施，提升整體能量，「有油和彈藥大量存儲，才能支撐戰備能量，到達我們認為可以的程度」。

經濟部能源署表示，政府平時已作足準備，天然氣已儲存安全存量，並推動來源多元化、中長約採購等措施，降低進口風險。

能源署表示，政府已建立電力及油氣動員準備計畫作為因應，包含擬定強化維護設施安全的應變措施及調度機制，確保能源供應穩定，我國現全力發展再生能源也可以提高自有能源占比，提升緊急時期能源韌性。