美媒兵推曝共軍若「檢疫」封鎖 台天然氣只夠撐11天

華爾街日報七日報導，中共解放軍在台灣周邊演習，促使台北與華府展開緊急行動，因應台灣幾乎完全依賴進口燃料這項關鍵弱點。

台九成七能源依賴海運進口

台灣約百分之九十七能源依賴海運進口，若供應線遭全面切斷，液化天然氣（ＬＮＧ）庫存可能數天內耗盡，導致全島發電能力癱瘓。

共軍的演習顯示，北京或將採取封鎖戰略，透過中斷維繫台灣生存的海上航線，達到包圍與壓迫效果。相較於全面入侵，這種策略風險更低，卻同樣符合北京以武力統一台灣的長期目標。而強化台灣抵禦封鎖的首要挑戰在於能源，尤其是占台灣近半發電來源的天然氣。

台灣政府正在增加能源儲存，並重新考慮能源結構。幾個月前台灣關閉了最後一座核電機組，現在又重新考慮核電。

美共和黨參議員芮基茲（Pete Ricketts）與民主黨參議員庫恩斯（Chris Coons）參與美國智庫「保衛民主基金會」（ＦＤＤ）與台灣智庫共同舉辦的兵推演習後，於九月聯合提案，支持確保台灣能獲得穩定的美國天然氣供應，包括為航運業者提供美方保險，以確保在台灣遭受威脅時運輸不致中斷。

該場兵推顯示，在封鎖情境下，台灣的天然氣庫存可能在十一天內耗盡，芮基茲表示，「這可能是台灣的致命弱點」。

中國大陸任何動武壓制台灣的行動，都將考驗美國總統川普軍事干預的意願。對於是否在中國入侵台灣時出兵協防，美國的政策刻意保持模糊。若中方發動公開攻擊，將迫使華府必須迅速行動；但如中方採取較隱晦的方式中斷台灣海運貿易，包括燃料運輸，會使美國的決策更加複雜。

例如，北京可能以執法或公共衛生名義宣布「檢疫行動」，要求航向台灣的船隻接受檢查，藉此低調施壓。由於封鎖被視為戰爭行為，中國可藉「檢疫」之名規避戰爭指控，反令台灣與美國陷入兩難，必須決定是否動用武力回應，並冒被指為挑起衝突的風險。

美國國會七日就此議題舉行聽證會，由芮基茲主持。ＦＤＤ資深中國研究員辛格頓作證時說：「這是一種低於戰爭門檻的脅迫，但仍足以讓台灣屈服。令人震驚的是，一場低階的『檢疫』行動就能迅速暴露這些弱點，迫使台灣領導人不得不做出政治代價極高的限電決策。」

一旦限電馬上衝擊半導體

如果限電，能源供應可多撐一段時間，但將影響半導體等台灣製造業，而半導體業停工將衝擊全球。台灣供電已很緊張，日前發電量一度下降至僅比尖峰需求高出百分之四，台電將此歸咎於天然氣發電廠事故以及兩家燃煤電廠因維修停機。

一九八○年代中期，核電曾占台灣供電的百分之五十二。然而，在民進黨支持下，出於對安全的擔憂，最後一座核電機組已於五月關閉。八月重啟核電公投儘管贊成票多於反對票，但未能達到法定人數。民進黨雖然長期反核，但賴清德總統在公投後表示，台灣核安會將考慮如何恢復核電。

ＦＤＤ表示，台灣目前百分之卅液化天然氣依賴卡達，而中國是卡達天然氣更大買家，增加了北京對卡達的潛在影響力。

華府智庫大西洋理事會分析師認為，將美國天然氣進口量從目前的百分之十提高將有幫助，讓台灣能源安全與美國緊密結合將「降低中國侵略可能性」。

芮基茲強調，他提出「豪豬法案」加快對台軍售，目標之一就是讓中國領導階層不敢確信軍事手段必然能擊敗台灣，「每當我們對台灣提供新方案，中方的計畫也必須跟著調整。」