美台兵推示警 我天然氣庫存只能撐11天
台灣約97%能源依賴海運進口，而天然氣占近半發電來源。一項兵推顯示，在封鎖情境下，若供應遭全面切斷，台灣的液化天然氣（LNG）庫存可能在11天內耗盡，導致全島發電能力癱瘓。
經濟部能源署表示，政府平時已作足準備，天然氣已儲存安全存量，並推動來源多元化、中長約採購等措施，降低進口風險。政府已建立電力及油氣動員準備計畫作為因應，包含擬定強化維護設施安全的應變措施及調度機制，確保能源供應穩定，我國現全力發展再生能源也可提高自有能源占比，提升緊急時期能源韌性。
美國共和黨參議員芮基茲與民主黨參議員庫恩斯參與美國智庫「保衛民主基金會」（FDD）與台灣智庫「科技、民主與社會研究中心」（DSET）共同舉辦的兵推演習後，於9月聯合提案，支持確保台灣能獲得穩定的美國天然氣供應，包括為航運業者提供美方保險，以確保在台灣遭受威脅時運輸不致中斷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言