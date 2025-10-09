美台兵推示警 我天然氣庫存只能撐11天

經濟日報／ 編譯周辰陽林海／綜合報導

台灣約97%能源依賴海運進口，而天然氣占近半發電來源。一項兵推顯示，在封鎖情境下，若供應遭全面切斷，台灣的液化天然氣（LNG）庫存可能在11天內耗盡，導致全島發電能力癱瘓。

經濟部能源署表示，政府平時已作足準備，天然氣已儲存安全存量，並推動來源多元化、中長約採購等措施，降低進口風險。政府已建立電力及油氣動員準備計畫作為因應，包含擬定強化維護設施安全的應變措施及調度機制，確保能源供應穩定，我國現全力發展再生能源也可提高自有能源占比，提升緊急時期能源韌性。

美國共和黨參議員芮基茲與民主黨參議員庫恩斯參與美國智庫「保衛民主基金會」（FDD）與台灣智庫「科技、民主與社會研究中心」（DSET）共同舉辦的兵推演習後，於9月聯合提案，支持確保台灣能獲得穩定的美國天然氣供應，包括為航運業者提供美方保險，以確保在台灣遭受威脅時運輸不致中斷。

天然氣 美國 再生能源

中國封鎖恐致台全面斷電 台灣加強能源儲備尋求美援

中共鎖台天然氣僅撐11天？ 國防部：將強化油料與彈藥儲備

WSJ：兵推顯示台灣天然氣庫存僅撐11天 陸藉「檢疫」即可逼台限電

美學者點能源是台灣弱點 籲考慮重啟封存核電廠

美媒兵推曝共軍若「檢疫」封鎖 台天然氣只夠撐11天

華爾街日報七日報導，中共解放軍在台灣周邊演習，促使台北與華府展開緊急行動，因應台灣幾乎完全依賴進口燃料這項關鍵弱點。

兵推弱點天然氣庫存僅11天 顧立雄：提升油料與彈藥儲備

「華爾街日報」報導指出，兵棋推演結果顯示，台灣天然氣儲量僅能維持十一天，中國若以封鎖方式施壓，可能迫使台灣限電，立委關注...

能源是台灣最大弱點 學者建議：重啟核電、建載氣船隊

面對來自中國大陸的威脅，有美國學者七日點出，能源是台灣最大的弱點，建議台灣應該考慮重啟封存的核電廠，或者建立屬於台灣的液...

環團：能源兵推 應納入氣候變遷

美中台局勢升溫之際，能源安全成為國際智庫兵推熱點，能源兵推結果多半指向要求重啟核能選項，不過由五個環境團體成立的「台灣氣...

「中共擾台 灰區轉實戰」 專家：共軍威脅10年後風險最高

近期共軍在台灣周邊的動向似乎比較「靜」，但學者分析，共軍活動態樣已由過去「灰區」路線轉換為「實戰」路線。這種路線對台灣安...

防長稱軍費逐年達5% 在野質疑

美國準印太官員日前出席國會聽證會，稱我國軍事預算應占國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之十。國防部長顧立雄昨在立法院表示，明年...

