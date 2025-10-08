新南向座談會 林飛帆：民主國家應思考彌補區域軍力失衡破口

快訊

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
國安會副秘書長林飛帆在台灣亞洲交流基金會舉辦的新南向政策座談會表示，中國、俄羅斯、北韓和伊朗等威權國家尋求合作之際，維持現狀與國際秩序仍是印太區域夥伴的共同目標，現在印太區域的軍事平衡已完全被打破，區域不再平衡，現在要思考台灣和所有理念相近夥伴要如何合作彌補軍力失衡的破口。記者許正宏／攝影
國安會副秘書長林飛帆今（8日）在台灣亞洲交流基金會舉辦的新南向政策座談會表示，中國、俄羅斯、北韓和伊朗等威權國家尋求合作之際，維持現狀與國際秩序仍是印太區域夥伴的共同目標，現在印太區域的軍事平衡已完全被打破，區域不再平衡，現在要思考台灣和所有理念相近夥伴要如何合作彌補軍力失衡的破口。

兩岸軍力失衡差距擴大，北京跨出第一島鏈往第二島鏈投射軍力，美中在南海等地的摩擦時有所聞，局勢呈現緊張趨勢。

林飛帆表示，當前局勢非常不尋常，俄羅斯侵略烏克蘭未歇，中東緊張正在升溫，威權國家還在尋求合作，特別是強化彼此軍事互通性。

他說，民主國家也要討論如何盡快讓自己準備好，補足沒做好的事；而這不能只討論戰略，還要討論友盟國家的互通性；現在印太區域的軍事平衡已完全被打破，台灣和所有理念相近夥伴要如何彌補軍力失衡的破口。

除了軍事以外，林飛帆說，也要思考如何強化社會韌性，賴清德總統對此投注非常多心力，也希望進一步連結理念相近國家來合作。

日本退將⼭本勝也表示，台日應建立軍事溝通，以強化韌性，他說，台日沒有外交關係，即便雙方經濟海域（EEZ）部分重疊，卻沒有任何溝通，當台灣軍艦於2012年以及2013年未知會日方卻進入日本EEZ，讓日本海上自衛隊和駐日美軍很意外。

林飛帆說，印太戰略共同目標是維持現狀，讓國際社會繼續運作。

國安會副秘書長林飛帆。記者許正宏／攝影
