深愛台灣…幻象戰機法籍「種子教官的教官」離世 與殉職沈一鳴天堂相聚

空軍於29年前派遣14名飛行員前往法國接受幻象2000戰機種子教官訓練，當時負責種子教官訓練的法籍總教官派翠克今日不幸過世，這位國軍學員們暱稱「阿公」的教官深愛台灣，不但當年對國軍徒弟們傾囊相授，退役後還多次訪台，體驗在地的喝喜酒、中元祭等民俗，還跟著上釣蝦場，如今過世，讓熟識他的台灣友人難過不已。

曾是媒體人的空軍眷屬蔣彤雲在臉書貼文：「民國85年，負責我國赴法執行幻象戰機種子教官訓練任務的法國教官Patrick，今天清晨與世長辭，他的兒子Cédric告知Patrick在台好友葉日增，希望葉日增轉達「阿公」Patrick最心心念念的台灣朋友、訓員『He loved you all very much』，這位訓員口中的「阿公」派翠克師父的離世，讓熟識他的台灣友人難過不已。」

蔣彤雲在文章中披露，「阿公」和換訓教官暱稱「阿嬤」的妻子，當年將來自台灣的14位徒弟視為家庭成員，倆人開朗好客，經常邀約換訓教官到家中作客，「阿公」第一次喝到飄洋過海的高粱，學會的第一句中文是跟著眾徒弟敬酒時喊的：一、二、三，「乾杯」！

「阿公」曾說，他先後代訓多國飛行員，來自台灣的種子教官受訓時的態度最認真，教學過程提問最多，留給他深刻映象的不僅是他們的學習態度，還有他們彬彬有禮的氣質。

「阿公」當年視徒弟為家人的溫暖，讓種子教官很感動，師徒間結成莫逆之交，而當年第一批前往法國受訓的技勤種子教官葉日增，也與「阿公」成了好友。

民國90年，幻象戰機聯隊正式成軍，14位種子教官將他們所學傾囊相授，代代傳承，開枝散葉，幻象部隊自此成為捍衛台海領空安全最堅實的屏障，堅實的守護國安，「阿公」Patrick功不可沒。

2012年，「阿公」自法國空軍退休，他懷念14位徒弟，2013年來台旅遊，「阿公」第一次來台，跟著葉日增喝喜酒，看台灣的嫁娶習俗，義民節當天，在新埔褒忠義民廟參觀客家庄的祭典，看法會、放水燈、秤神豬，葉日增帶他去釣蝦場，「阿公」第一次吃到自己親手釣上來的蝦子，興奮不已。

「阿公」跟著葉日增參加機校同學會，看到軍校同學血濃於水的同窗情，很訝異畢業這麼多年，同學情感仍能維持這麼長久。

蔣彤雲說，「阿公」愛上了台灣，他告訴葉日增，台灣是他的國家，後來經常往來法國與台灣之間，一回，阿嬤來台，種子教官沈耀文與葉日增二人陪同「阿公」、阿嬤環島一周，阿公阿嬤沉浸在花蓮、台東、宜蘭台灣後花園的美景中，了解原住民的習俗與人文，二人深深被台灣原住民的音樂、舞蹈、與習俗吸引。

民國106年6月2日，「阿公」應邀回新竹基地參加幻象接機20週年活動，與當年赴法14位種子教官歡聚一堂，看著當年的徒弟們後來在軍中發展都很順利，分別晉升少將、中將、和三顆星司令、參謀總長，還有人分別派駐法國、日本、新加坡任武官，「阿公」視這14位教官如家人，徒弟在飛行上的出類拔萃與後來軍旅生涯的發展，讓師父與有榮焉。

不過，2020年，沈一鳴上將在總長任內搭乘黑鷹直升機失事墜毀而殉職，消息傳至法國，阿公和阿嬤非常惋惜與難過。師父和耀文教官異國兄弟情，兩年前，獲悉情同家人的種子教官沈耀文生病離世，更是讓他和阿嬤傷心了許久。

蔣彤雲說，29年前，「阿公」Patrick當年和種子教官因為師徒關係，自此與中華民國有了深厚的友誼，獲悉「阿公」Patrick凌晨過世消息，讓台灣友人很不捨，不過，如今沈一鳴、沈耀文和「阿公」Patrick三人終在天堂重聚，留給眾徒子徒孫的是永恆的思念。

