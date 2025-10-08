日台學者促民主團結 林飛帆示警印太夥伴缺乏協同

快訊

中央社／ 台北8日電

台亞會今天舉辦智庫高峰會，日本退將山本勝也表示，台日應建立軍事溝通，這是韌性一環。國安會副秘書長林飛帆強調，印太戰略若無運作思維將淪空談，應正視缺乏協同合作的狀況。國策院副院長郭育仁則警示，民主國之間缺乏對話，忽略共同應對中國威脅。

台亞會今天舉辦首屆「新南向政策＋智庫高峰會：印太韌性政策展望」，匯集11個國家的20位講者與台灣學界、政界人士交流，多國駐台代表使節出席與會。

笹川和平基金會戰略防禦計畫學者、退將山本勝也於「安全韌性鏈」場次指出，很遺憾台灣跟日本沒有正式外交關係，儘管雙方經濟海域（EEZ）部分重疊，卻沒有任何溝通。台灣軍艦於2012年以及2013年在未知會日方情況下進入日本EEZ，讓日本海上自衛隊和駐日美軍很意外。

山本勝也強調，台灣是日本的鄰居，若靠近EEZ前能知會日方，那當然沒問題。「台日文化、經濟密切連結，但軍事上缺乏溝通，這是我們需要的韌性」，須建立軍方對軍方的關係，且不止日本和台灣，而是包含南韓、菲律賓等第一島鏈國家。

關於第一島鏈，遠景基金會執行長賴怡忠指出，島鏈國家面對中國威脅，需要的是對話，要讓中國知道，島鏈國家對中國行動會有聯手回應，而韌性就是夥伴國家的整合，進而使某一國威脅他國前三思。

國策院副院長郭育仁於「非紅色供應鏈」場次則指出，民主國家天生弱勢，不只國內合作困難，國與國之間也缺乏對話，並沒有凝聚共識的機制，僅關注自身國家利益，忽略共同反制才是應對中國威脅的方式，而中國也注意到這點。

郭育仁會後受訪時舉例說明，下世代半導體須結合光學和矽技術，日本雖是光學最先進國家，但沒有矽底的半導體基礎，台灣則是矽底非常強，兩國合作勢必一加一大於二，也不用害怕中國威脅，但日本卻推動完全國產。

國安會副秘書長林飛帆則在「圓桌論壇」場次指出，威權國家尋求合作之際，印太夥伴應正視缺乏協同合作的狀況，應合作阻止情勢惡化。儘管區域中有許多外交限制與阻礙，但應尋求強化合作以及安全整備；印太戰略共同目標是維持現狀，讓國際社會繼續運作。

林飛帆建議，印太戰略的討論若停在策略思維，缺乏運作思維，印太戰略將淪於空談。友盟間的互通性（Interoperability）至關重要，尤其印太區域軍事平衡已完全被破壞，必須思考台灣與其他民主國家如何共同補足軍事缺口。另外，須在全社會防衛韌性投注心力，並藉此連結理念相近國家。

日本 印太 戰略

