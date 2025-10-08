快訊

獨／金價飆漲破4000美元 他扛300萬現金衝銀樓「剛好有閒錢」

蛋白過量會洗腎？醫師點名最危險族群 1形式補充恐害腎壞掉

逆轉！台鐵336名員工春節休假遭記曠職 行政訴訟敗訴確定

聽新聞
0:00 / 0:00

114年國防報告書共191頁 專章介紹「全社會防衛韌性」

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
114年版國防報告書配合賴總統「和平四大支柱」的政見，以專門篇章闡述與美國及其他有盟國家進行國防安全合作；並以「韌性家園」專章，說明與政府相關部門推動全社會防衛韌性的各項作為。圖／軍聞社提供
114年版國防報告書配合賴總統「和平四大支柱」的政見，以專門篇章闡述與美國及其他有盟國家進行國防安全合作；並以「韌性家園」專章，說明與政府相關部門推動全社會防衛韌性的各項作為。圖／軍聞社提供

國防部將於明天公布114年版國防報告書。今年國防報告書配合賴總統「和平四大支柱」的政見，以專門篇章闡述與美國及其他有盟國家進行國防安全合作；其中更以「韌性家園」為專章，說明與政府相關部門推動全社會防衛韌性的各項作為。

114年版國報告書分為「戰略環境」、「堅實國防」、「和平基石」、「國防管理」等四篇、八個章節，全書共191頁。

國防部配合賴總統「和平四大支柱」理念，特別以專門篇章闡述與美國及其他有盟國家進行國防安全合作，並與民主陣營國家拓展夥伴關係，共同發揮集體嚇阻的力量。同時運用軍事資源支援災害防救任務，守護國人安全及維護社會安定，並與政府相關部門推動全社會防衛韌性的各項作為，共同建立韌性家園。

國防報告書特別以專章闡述「韌性家園」工作。說明國防部平時協調各部會動員政策，戰時統合運用全民力量，讓負責作戰的國軍，與維持民生核心功能持續運作的各部會及地方政府，各司其職，共同強化全社會韌性，統合政府與民間的力量，共同因應極端情境下的挑戰。

據國防部統計，從112到今年8月為止，因應卡努、凱米到楊柳颱風及728豪雨，共投入兵力53063人、輪、甲車3563輛、工程機具435部、抽水機332部、消毒器264部。去年0403地震，也出動官兵1009人、工程機具20部、無人機4架。

另外，去年9月成立「全社會防衛韌性委員會」後，針對五大主軸進行全方位盤整，到今年9月共辦理26場次跨部會協調會以及10場次城鎮韌性演習。

同時，為了鏈結中央與地方動員資訊，運用全民防衛動員資訊整合系統，整合跨部會民力、物資等資訊，建立全民總力共同資源平台，去年11月擴充介接至地方政府及戰力綜合協調組織單位使用，提升動員編管。

國防部此次也在國防報告書中區分「戰傷救護」章節，強調為提升戰場官兵存活率、強化國軍作戰韌性，借鏡國際間戰爭經驗及美軍戰傷救護觀念，透過戰傷救護分級訓練、師資培訓、單兵戰傷急救包籌補等工作，使第一線作戰官兵具備自救互救的技能。

據國防部統計，近2年來，全軍已經培訓4740人具備「初階單兵戰傷訓練師資」資格；380名EMT-2級進階師資、90名高階師資。並且已籌補單兵急救包，現階段全軍常備部隊每個官兵都已獲撥1組。

國防部 社會防衛韌性 賴清德

延伸閱讀

軍費增至GDP10%？顧立雄：依敵情威脅防衛作戰能力檢討調整

國防部：目前對美軍購已付108億美元 還沒用部分須再計算

中秋節後共軍聯合戰備警巡 26共機7共艦出海擾台

美防部準印太官員也喊台軍費占GDP10％ 顧立雄：逐漸實踐5％

相關新聞

中共鎖台天然氣僅撐11天？ 國防部：將強化油料與彈藥儲備

「華爾街日報」報導指出，兵棋推演結果顯示，台灣天然氣儲量僅能維持11天，中國若以封鎖方式施壓，可能迫使台灣限電，立委關注...

114年國防報告書共191頁 專章介紹「全社會防衛韌性」

國防部將於明天公布114年版國防報告書。今年國防報告書配合賴總統「和平四大支柱」的政見，以專門篇章闡述與美國及其他有盟國...

日本退將佐佐木孝博：中國發動「超限戰」 對台促成統一

針對中國對區域安全的影響，日本海上自衛隊退役少將佐佐木孝博今天指出，中國透過發動「超限戰」進行不對稱作戰，以長期滲透的方...

左營軍港擴建延宕15年 顧立雄：努力確保2年內完成

立法院財政等委員會今舉行聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。國民黨立委柯志恩質詢...

賴清德「川普若阻中犯台得諾貝爾」論 朱立倫：自己努力才是正道

賴清德日前接受美國廣播專訪提到，如果美國總統川普能讓大陸國家主席習近平永遠放棄對台發動武力攻擊，必然是諾貝爾和平獎得主。...

WSJ：兵推顯示台灣天然氣庫存僅撐11天 陸藉「檢疫」即可逼台限電

《華爾街日報》7日報導，中共解放軍在台灣周邊演習，促使台北與華府展開緊急行動，以因應台灣一項關鍵弱點：幾乎完全依賴進口燃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。