114年國防報告書共191頁 專章介紹「全社會防衛韌性」

國防部將於明天公布114年版國防報告書。今年國防報告書配合賴總統「和平四大支柱」的政見，以專門篇章闡述與美國及其他有盟國家進行國防安全合作；其中更以「韌性家園」為專章，說明與政府相關部門推動全社會防衛韌性的各項作為。

114年版國報告書分為「戰略環境」、「堅實國防」、「和平基石」、「國防管理」等四篇、八個章節，全書共191頁。

國防部配合賴總統「和平四大支柱」理念，特別以專門篇章闡述與美國及其他有盟國家進行國防安全合作，並與民主陣營國家拓展夥伴關係，共同發揮集體嚇阻的力量。同時運用軍事資源支援災害防救任務，守護國人安全及維護社會安定，並與政府相關部門推動全社會防衛韌性的各項作為，共同建立韌性家園。

國防報告書特別以專章闡述「韌性家園」工作。說明國防部平時協調各部會動員政策，戰時統合運用全民力量，讓負責作戰的國軍，與維持民生核心功能持續運作的各部會及地方政府，各司其職，共同強化全社會韌性，統合政府與民間的力量，共同因應極端情境下的挑戰。

據國防部統計，從112到今年8月為止，因應卡努、凱米到楊柳颱風及728豪雨，共投入兵力53063人、輪、甲車3563輛、工程機具435部、抽水機332部、消毒器264部。去年0403地震，也出動官兵1009人、工程機具20部、無人機4架。

另外，去年9月成立「全社會防衛韌性委員會」後，針對五大主軸進行全方位盤整，到今年9月共辦理26場次跨部會協調會以及10場次城鎮韌性演習。

同時，為了鏈結中央與地方動員資訊，運用全民防衛動員資訊整合系統，整合跨部會民力、物資等資訊，建立全民總力共同資源平台，去年11月擴充介接至地方政府及戰力綜合協調組織單位使用，提升動員編管。

國防部此次也在國防報告書中區分「戰傷救護」章節，強調為提升戰場官兵存活率、強化國軍作戰韌性，借鏡國際間戰爭經驗及美軍戰傷救護觀念，透過戰傷救護分級訓練、師資培訓、單兵戰傷急救包籌補等工作，使第一線作戰官兵具備自救互救的技能。

據國防部統計，近2年來，全軍已經培訓4740人具備「初階單兵戰傷訓練師資」資格；380名EMT-2級進階師資、90名高階師資。並且已籌補單兵急救包，現階段全軍常備部隊每個官兵都已獲撥1組。