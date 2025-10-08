中共鎖台天然氣僅撐11天？ 國防部：將強化油料與彈藥儲備

賴清德總統接受美國廣播節目專訪說，「如果川普總統能夠讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊的話，川普總統必然是諾貝爾和平獎的得主。」這話犯了很多基礎認知錯誤，最大的錯誤是：他以為發動戰爭的是北京！ 當然，以為台灣的安全只與某人能否獲取諾貝爾和平獎等重，將自身安危綁在一塊獎牌上，同樣是一個顯著、荒謬而又可悲的錯誤。

2025-10-08 13:36