中共鎖台天然氣僅撐11天？ 國防部：將強化油料與彈藥儲備
「華爾街日報」報導指出，兵棋推演結果顯示，台灣天然氣儲量僅能維持11天，中國若以封鎖方式施壓，可能迫使台灣限電，立委關注台灣油料與戰備物資能撐多久。國防部長顧立雄表示，國軍作戰所需的持有、儲備能力要快速提升，「有油和彈藥大量存儲，才能支撐戰備能量」。
立法院財政委員會今天聯席審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。
民進黨立委林楚茵關注國防部編列1132億元，占20.6%，其中包括建立彈藥庫24億元、飲用水與供油備援能量21億元，以及軍品與保修工廠庫儲設施233億元；在野質疑為何不列入年度預算，要以特別預算在2年內執行完畢？
顧立雄回應，特別預算強調韌性，國防戰備用油部分，是因應敵情威脅日趨嚴峻，規劃向中油採購12億餘元油料，後續將分散屯儲，強化儲油韌性，有助戰備持續力；飲用水部分原為1年期效期，參考日本作法後和國內產能，改為5至7年期長效飲用水。
至於為何以特別預算編列，顧立雄指出，一般年度作業維持費只能滿足妥善率與演訓需求，有餘裕才會補充戰備存量，現在若要快速補充戰備需求，要用特別預算加強才後勤支撐韌性。
林楚茵追問，國際媒體質疑台灣僅有11天天然氣庫存，特別預算執行後，一旦台灣面臨封鎖，是否就能多撐一點？多撐多久？
顧立雄表示，國防部對天然氣相關供應均有計畫，無法公開說明；但國軍作戰所需持有、儲備能力要快速提升，新式武器籌獲後，也要加大整建彈藥存儲設施，提升整體能量，「有油和彈藥大量存儲，才能支撐戰備能量，到達我們認為可以的程度」。
