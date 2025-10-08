美前陸軍副助理部長：台國防預算增加 正確方向

快訊

中央社／ 台北8日電

美國前陸軍副助理部長希普今天指出，台灣明年度國防預算將佔GDP3.3%以上，是朝正確方向邁進的一步。台灣在印太地區具關鍵作用，美國政府與企業，都致力與台灣加強在國防與安全領域的合作。

國防安全研究院舉辦「2025台北安全對話」，邀請美國國防政策專家學院教授、華府諮詢公司「美國國防國際」主席希普（Van Hipp Jr.）專題演講。希普曾於1990年擔任美國陸軍副助理部長，主管預備役和動員事務。

希普指出，台灣是熱愛自由的民主國家，對印太地區的穩定具有關鍵作用，這也是為什麼美國政府與企業，都致力與台灣加強在國防與安全領域合作，而且美國國會有堅定且跨黨派的友台人士，支持台灣維持足夠的自我防衛能力，並協助維護西太平洋的和平、安全與穩定。

希普表示，台灣必須確保國防預算的水準，能應對區域內不斷增長的中國人民解放軍威脅，台灣明年的國防預算將提升至310億餘美元，達到GDP（國內生產毛額）的3.3%，正是朝正確方向邁進。他也贊同前白宮國安會幕僚長葛瑞（Alex Gray）意見，認為台灣應該將國防支出提升至GDP的5%。

希普指出，決定未來戰場優勢的三大關鍵是人工智慧（AI）、電磁頻譜（Spectrum），以及量子技術（Quantum），將決定誰能掌握主導權。

希普表示，AI可協助戰場上的決策、目標識別，甚至在未來達成全自動化作戰，也可以用於損害評估、後勤管理與戰後部署規劃，甚至可以在資訊戰中對抗敵方心理戰。

他說，AI也與「頻譜管理」密切相關，未來戰場的電磁頻譜競爭將越來越激烈，雷達、武器與電子系統都必須在有限頻段傳輸資訊，維持部隊聯網作戰，台灣必須建立靈活的頻譜管理計畫，並善用AI強化通信彈性與安全，也必須具備干擾敵方頻譜的能力，以削弱敵軍導引和作戰精度。

至於量子技術，希普說明，量子計算的速度比傳統運算快上百萬倍，誰能率先掌握量子運算與隨機數生成（QRNG），誰就能在網路戰中佔據上風，也能成為小國反制強權的「戰略平衡器」。

國防預算 美國國防 陸軍

