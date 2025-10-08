烏克蘭指台零組件流入俄無人機 顧立雄：會再了解

烏克蘭總統澤倫斯基點名俄羅斯無人機零組件來自台灣。國防部長顧立雄今天表示，他這邊沒有相關訊息，民間在零組件的供應鏈上，「可能有不是那麼直接的管道」，但會跟經濟部一起了解。

媒體報導，烏克蘭總統澤倫斯基6日表示，俄羅斯5日對烏克蘭發動的致命空襲中，其所使用的飛彈與無人機，竟包含超過10萬個來自外國的零組件，他更直接點名這些零件來源國「包括台灣」。

立法院財政委員會今天審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」，邀主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、經濟部長龔明鑫等人列席報告，並備詢。

民進黨立委李坤城質詢時詢問，澤倫斯基點名，有台灣的零組件用於俄羅斯無人機、飛彈，是否屬實。顧立雄回應，他這邊沒有相關訊息，民間在零組件的供應鏈上，「可能有不是那麼直接的管道」，國防部無法排除、也無法進一步確認，因為都屬於民間的部分。

李坤城則要求，國防部應進一步確認，因為就像台塑買俄羅斯的輕油一樣，若台灣有民間的零組件用於俄羅斯的無人機，對台灣的形象不好；顧立雄說明，民間部分，國防部會跟經濟部一起了解。

另外，輝達（NVIDIA）台灣總部新建案因北士科用地取得問題卡關，高雄市長陳其邁今天表示，高雄市府會積極並拿出更優惠條件爭取輝達，「如果輝達在台北碰到阻礙的話，到高雄也是不錯的選擇」。

民進黨立委賴瑞隆質詢時提到，近年輝達、AMD都在高雄投資，高雄也努力爭取輝達，包括亞灣科技創新園區，其實是很好的地點，雖然輝達有它的考量，是否可能用政府力量，讓業界到高雄設置總部。

龔明鑫表示，輝達有它自己的考量，「現在它還在關心的就是北士科這塊地，但據了解，輝達也跟我們表示，它不排除其他地方」。到台灣設置總部、研發中心也好，不會只有輝達1家而已，還有很多企業，都歡迎來台。