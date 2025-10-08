左營軍港擴建延宕15年 顧立雄：努力確保2年內完成

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院財政等委員會今舉行聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，國防部長顧立雄（圖）備詢。記者曾學仁／攝影
立法院財政等委員會今舉行聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。國民黨立委柯志恩質詢，表示今年軍事工程計畫中，有6成變更且延期，例如左營二港口施工期限一延再延，怎可能因編了特別預算而如實完工？國防部顧立雄說，現在相關案子與柯志恩提到的不同，大部分是整建，現在規畫是2年之內完成。

柯志恩今在立法院財委會聯席會議上質詢。她說，國軍投入3000人協助花蓮光復鄉救災，對於投入的兵力是否有獎勵措施？顧立雄說，國軍若長期投入會產生倦怠感，所以7天做一次輪動。

柯志恩問，10月10日開始，公教人員會有身心調適假，而國防部有公布放假標準，當中有「權責主管不得拒絕」的規定，軍中文化較不同，仍有基本任務跟義務，若規定不明確會造成長官困惑，如漢光演習時，士兵要請身心調適假，會准假嗎？顧立雄說，「演習期間視同作戰，在「國軍軍士官請假規則」裡，有增訂身心調適假，每年准給3日，但在視同作戰的期間⋯⋯到底能不能⋯⋯」柯直接打斷，表示聽顧的語氣，好像還需要研議，但指示要非常明確。顧回，他的看法是應該是在演習之餘。柯說，意思是不准假。顧又回，「我回去再研議一下。」

柯志恩表示，這次來的很多特別預算同樣在年度預算都有，為何不編在年度預算當中，武器建軍跟軍事設施的整合是否有辦法快速完成？立法院預算中心曾指出，陸海空軍在民國114年辦理25個的軍事工程計畫中，因很多因素，變更部分達到6成且很多延期，例如左營二港口的擴建工程民國95年已開始建案且編列預算，但因居民抗爭加上原物料等因素，總經費從290億變590億，施工期限從民國106年變成民國121年，晚了15年，怎麼可能因為編特別預算，較迅速且如實完工？可以保證密集發包有辦法在2年內完成嗎？

顧立雄說，現在規畫是如此，現在相關的案子跟柯志恩提到的左營軍港大型興建案不同，大部分是整建。屬於整建的相關措施，因為不需像新建案這樣，現在規畫就是2年之內完成。柯追問萬一無法完成？顧說，會努力確保在短期內集中資源完成。柯表示，看看是否在給予預算後可以如期完成，因為這都牽涉到未來國防預算如何審績效。

柯志恩 國防部 漢光演習 顧立雄

