央視影片稱殲16翻轉倒飛逼退隱形戰機 挨酸與零日攻擊「輝映」

10月2日，大陸中央電視台CCTV-13的軍事專題節目「必勝」，播出西部戰區某空軍部隊進駐東部沿海訓練期間內，曾與外國隱形戰機發生空中對峙，甚至向對方展示「倒飛警告」，與1986年的美國軍教片《捍衛戰士》的情節如出一轍。中華戰略學會資深研究員張競指出，這則報導以及飛行員的說法，有一些難以理解的地方。「拍宣傳片審稿很重要」，中央電視台還有努力空間。

他也表示，殲16以一打二的神奇情節，可與「零日攻擊」大結局相互輝映，顯然兩岸無知軍迷都喜歡帶有誇飾風格的宣傳片。

張競說，「必勝」報導，殲-16飛行員李超大校表示，在攔截過程當中，為了直接告知外國飛行員離開，一度將飛行倒飛，使「座艙蓋對座艙蓋」，兩機最近距離僅10至15公尺。這是中共官媒首次公開這類激烈空中對峙細節，也引起大陸媒體與軍事迷對熱烈迴響。

張競說，他不會直接說這起驅離事件是真是假，但可就飛航規則、通例，以及過往類似事件做法，提出自己的疑問，讓大家自行思考：

1.當事者是否知道中國大陸與美國之間，曾訂定機艦海空遭遇的行為規範，以免因誤解誤判產生衝突與意外。此等規範包括2014年底的《中美關於海空相遇安全行為準則諒解備忘錄》，2015年9月進一步簽訂《海空遭遇安全行為規範諒解備忘錄補充規範》，其具體內容都依2014年4月於青島召開西太平洋海軍年會時，多國共同訂立之《海上意外相遇規則》（CUES）為基礎，因此在兩項內文中大量引註《海上意外相遇規則》相關章節。假若奉命執行攔截入侵外機任務，前述規範應該是必讀資訊。 2.以往解放軍戰機攔截美日等國軍機時，都會透過國際緊急通信波道，以流利英語向對方示警，要求其依指示轉向行動。然而本次央視報導，顯然未提到此等程序。 3.當事者在空中所採取措施，是否符合解放軍戰機攔截外籍軍機之條令與規範？特別是以感測器鎖定對方，或以桶滾倒飛與外機對標並航，這些舉動無法佔取有利戰術位置，亦可能洩露電子參數，恐怕不符任務規範。 4.前述飛航運動措施，顯然有違前述《海空遭遇安全行為規範諒解備忘錄補充規範》附件三《空中遭遇安全行為規範》（Rules of Behavior for Safety of Air-to-Air Encounters）第六條《建立空中互信之規範》（Rules for Establishing Mutual Trust in the Air）所列舉之禁制事項。 5.當事者在空中各項運動態勢與應對措施，是經由地面管制人員指導，或是獲得同意後才執行？還是當事者在空中臨機制宜，獨自判斷下達決心？ 6.若如當事者所說，其倒飛時與外機相距不遠，顯然足以精準識別對方機號，至於機型就更不成問題。此時就不必如央視報導所述，「推論判斷」對方機型與駐地。 7. 下次解放軍與美軍舉辦「中美海上軍事安全磋商機制工作小組會議」 （MMCA），央視這則報導內容是否會成為美方指控解放軍飛行員不夠專業之具體證據？