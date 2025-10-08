快訊

YTR爆林口幼兒園師用膠帶封幼童口、關小黑屋 新北議員公布幼兒園名稱

「好小子」顏正國肺腺癌病逝 為何發現總是晚期？醫揭隱形殺手1特點難防

台北市要發錢了？北市議會藍綠黨團有共識 都要提普發現金

賴清德「川普若阻中犯台得諾貝爾」論 朱立倫：自己努力才是正道

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

賴清德日前接受美國廣播專訪提到，如果美國總統川普能讓大陸國家主席習近平永遠放棄對台發動武力攻擊，必然是諾貝爾和平獎得主。國民黨主席朱立倫批評，賴總統想靠華府、川普任何其他人來創造兩岸對話交流和平，不如靠自己的努力，才是正道。

朱立倫今在中常會表示，賴總統從就任跟現在，真正應該捫心自問的是「你對兩岸關係做了哪些努力？」完全想靠美國、靠華府與北京溝通去求得兩岸些許的和解或和平的希望，沒有透過任何努力；甚至當國人、民間團體、地方政府、國民黨在跟對岸交流時，民進黨政府卻是反對、製造非常多障礙。

朱立倫表示，當國民黨希望兩岸對話時，民進黨政府要求兩岸對抗。對抗與對話一字之別，差距甚遠，交流與交惡更是心態上的最大差距。兩岸走到今天是賴清德造成的。

朱立倫說，國民黨也強烈要求對岸要能正視中華民國存在的事實、正視大家期待兩岸和平交流的心願，不是單由民進黨代表兩岸要對抗、交惡，甚至用這樣的方式取得政治利益，這絕非台灣多數民意。

朱立倫 國民黨 美國

延伸閱讀

諾貝爾和平獎10月9日揭曉 川普寫信感謝被提名

川普關稅超收 全民發錢或先還國債？

川普角逐諾貝爾獎 既為國際聲望也為較勁歐巴馬

川普：某些放無薪假員工 「不值得」拿到拖欠薪水

相關新聞

WSJ：兵推顯示台灣天然氣庫存僅撐11天 陸藉「檢疫」即可逼台限電

《華爾街日報》7日報導，中共解放軍在台灣周邊演習，促使台北與華府展開緊急行動，以因應台灣一項關鍵弱點：幾乎完全依賴進口燃...

賴清德「川普若阻中犯台得諾貝爾」論 朱立倫：自己努力才是正道

賴清德日前接受美國廣播專訪提到，如果美國總統川普能讓大陸國家主席習近平永遠放棄對台發動武力攻擊，必然是諾貝爾和平獎得主。...

用諾貝爾和平獎化解兩岸問題？ 戳破賴清德總統的謬論

賴清德總統接受美國廣播節目專訪說，「如果川普總統能夠讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊的話，川普總統必然是諾貝爾和平獎的得主。」這話犯了很多基礎認知錯誤，最大的錯誤是：他以為發動戰爭的是北京！ 當然，以為台灣的安全只與某人能否獲取諾貝爾和平獎等重，將自身安危綁在一塊獎牌上，同樣是一個顯著、荒謬而又可悲的錯誤。

國防院台北安全對話 美國保守聯盟主席宣揚「信川論」

國防安全研究院今天舉行「2025台北安全對話」，應邀出席擔任開場演講的美國保守聯盟主席司馬特（Matt Schlapp）...

退役上校子女教育補助修法通過無下文 嚴德發：還在政院審閱

立法院修法恢復上校以上退除役軍人子女教育補助費，不過退輔會始終沒有公布相關發放辦法。退輔會主委嚴德發今表示，發放辦法由於...

嘉里大榮遭疑掌握榮醫物流國家機密 嚴德發：藥商合約加註條件

民進黨立委林楚茵今天質疑，有中資疑慮的嘉里大榮物流負責榮總等醫學中心的醫藥物流，可能導致醫療韌性相關國家機密遭外洩給中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。