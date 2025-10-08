賴清德「川普若阻中犯台得諾貝爾」論 朱立倫：自己努力才是正道

賴清德日前接受美國廣播專訪提到，如果美國總統川普能讓大陸國家主席習近平永遠放棄對台發動武力攻擊，必然是諾貝爾和平獎得主。國民黨主席朱立倫批評，賴總統想靠華府、川普任何其他人來創造兩岸對話交流和平，不如靠自己的努力，才是正道。

朱立倫今在中常會表示，賴總統從就任跟現在，真正應該捫心自問的是「你對兩岸關係做了哪些努力？」完全想靠美國、靠華府與北京溝通去求得兩岸些許的和解或和平的希望，沒有透過任何努力；甚至當國人、民間團體、地方政府、國民黨在跟對岸交流時，民進黨政府卻是反對、製造非常多障礙。

朱立倫表示，當國民黨希望兩岸對話時，民進黨政府要求兩岸對抗。對抗與對話一字之別，差距甚遠，交流與交惡更是心態上的最大差距。兩岸走到今天是賴清德造成的。

朱立倫說，國民黨也強烈要求對岸要能正視中華民國存在的事實、正視大家期待兩岸和平交流的心願，不是單由民進黨代表兩岸要對抗、交惡，甚至用這樣的方式取得政治利益，這絕非台灣多數民意。