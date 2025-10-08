快訊

YTR爆林口幼兒園師用膠帶封幼童口、關小黑屋 新北議員公布幼兒園名稱

「好小子」顏正國肺腺癌病逝 為何發現總是晚期？醫揭隱形殺手1特點難防

台北市要發錢了？北市議會藍綠黨團有共識 都要提普發現金

台灣仰賴LNG自暴最大罩門 一旦遭封鎖11天即耗光庫存

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
華府智庫大西洋理事會分析師指出，台灣若提高目前約占10%的LNG進口比率，會有助於強化台灣能源安全，並讓台美能源關係更緊密。美聯社
華府智庫大西洋理事會分析師指出，台灣若提高目前約占10%的LNG進口比率，會有助於強化台灣能源安全，並讓台美能源關係更緊密。美聯社

民進黨政府多年來推動非核家園下來，卻讓台灣暴露自己最大「罩門」：台灣已有近半電力依賴液化天然氣（LNG），一旦對岸藉封鎖來壓迫台灣，LNG很快就會耗盡，全台發電能力也會隨即陷入癱瘓。

核能發電在1980年代中期一度占全台電力供應52%，但在核安疑慮和綠色執政之下，全台核電機組陸續關閉，最後一座核電機組已於5月除役。

兩位美國參議員9月為此提出法案，擬協助台灣確保能穩定取得美國LNG供應，包括美方提供貨主保險，以便在台灣受到威脅時仍能維持運輸。

這兩位參議員一位是外交委員會亞太小組主席芮基茲（Pete Ricketts），另一位小組民主黨首席議員昆斯（Chris Coons）昨天共同提出，兩位參與的一次兵推發現，若遭封鎖，台灣LNG庫存可能11天內耗盡。

芮基茲表示，他提出這項法案的一個用意，就是要讓大陸領導人想以軍事手段擊敗台灣有所顧忌。他說：「我們每在對台政策上增加一個新變數，他們的作戰規畫也得跟著調整。」

華府「戰略與國際研究中心」（CSIS）進行的一系列兵推結果顯示，台灣短期內能抵抗中國大陸的封鎖並暫時維持供電，但若封鎖持續下去，最終仍須仰賴美方介入，才可能恢復電力供應。

由於封鎖屬戰爭行為，對岸可能會假「海上檢疫」的名義來實施干擾。

保衛民主基金會（FDD）資深研究員辛格頓（Craig Singleton）周二出席由芮基茲主持的聽證會表示，「這種脅迫行為雖未達開戰門檻，卻足以讓台灣屈服。」

據CSIS兵推結果，若發生封鎖，台灣的LNG庫存撐不到兩周，煤炭供應也僅能維持約七天。

若實施輪流限電，能源庫存可能撐久一點，但將衝擊台灣製造業，尤其是一旦停擺將影響全球的半導體業。

若全面封鎖，台灣基本物資也會斷炊。CSIS推算，台灣雖不至於陷入饑荒，但由於七成糧食仰賴進口，勉可撑上九個月，但漸漸只有基本糧食可吃。

華府智庫大西洋理事會分析師指出，台灣若提高目前約占10%的LNG進口比率，會有助於強化台灣能源安全，並讓台美能源關係更緊密，進而「降低中國大陸採取侵略行動的可能性」。

台灣中油今年已簽署意向書，計畫採購數百萬噸阿拉斯加LNG，並可能投資當地的管線和液化設施，未來可望直接出口天然氣。

電力 芮基茲 庫存

延伸閱讀

出口管制有漏洞 美報告：中企仍大買半導體設備

美學者點能源是台灣弱點 籲考慮重啟封存核電廠

憂美對台支持力道弱化 美前官員籲國會扮演領導角色

美國防戰略即將出爐 參議員籲勿輕忽印太和中國威脅

相關新聞

WSJ：兵推顯示台灣天然氣庫存僅撐11天 陸藉「檢疫」即可逼台限電

《華爾街日報》7日報導，中共解放軍在台灣周邊演習，促使台北與華府展開緊急行動，以因應台灣一項關鍵弱點：幾乎完全依賴進口燃...

賴清德「川普若阻中犯台得諾貝爾」論 朱立倫：自己努力才是正道

賴清德日前接受美國廣播專訪提到，如果美國總統川普能讓大陸國家主席習近平永遠放棄對台發動武力攻擊，必然是諾貝爾和平獎得主。...

用諾貝爾和平獎化解兩岸問題？ 戳破賴清德總統的謬論

賴清德總統接受美國廣播節目專訪說，「如果川普總統能夠讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊的話，川普總統必然是諾貝爾和平獎的得主。」這話犯了很多基礎認知錯誤，最大的錯誤是：他以為發動戰爭的是北京！ 當然，以為台灣的安全只與某人能否獲取諾貝爾和平獎等重，將自身安危綁在一塊獎牌上，同樣是一個顯著、荒謬而又可悲的錯誤。

國防院台北安全對話 美國保守聯盟主席宣揚「信川論」

國防安全研究院今天舉行「2025台北安全對話」，應邀出席擔任開場演講的美國保守聯盟主席司馬特（Matt Schlapp）...

退役上校子女教育補助修法通過無下文 嚴德發：還在政院審閱

立法院修法恢復上校以上退除役軍人子女教育補助費，不過退輔會始終沒有公布相關發放辦法。退輔會主委嚴德發今表示，發放辦法由於...

嘉里大榮遭疑掌握榮醫物流國家機密 嚴德發：藥商合約加註條件

民進黨立委林楚茵今天質疑，有中資疑慮的嘉里大榮物流負責榮總等醫學中心的醫藥物流，可能導致醫療韌性相關國家機密遭外洩給中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。