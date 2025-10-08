台灣仰賴LNG自暴最大罩門 一旦遭封鎖11天即耗光庫存

民進黨政府多年來推動非核家園下來，卻讓台灣暴露自己最大「罩門」：台灣已有近半電力依賴液化天然氣（LNG），一旦對岸藉封鎖來壓迫台灣，LNG很快就會耗盡，全台發電能力也會隨即陷入癱瘓。

核能發電在1980年代中期一度占全台電力供應52%，但在核安疑慮和綠色執政之下，全台核電機組陸續關閉，最後一座核電機組已於5月除役。

兩位美國參議員9月為此提出法案，擬協助台灣確保能穩定取得美國LNG供應，包括美方提供貨主保險，以便在台灣受到威脅時仍能維持運輸。

這兩位參議員一位是外交委員會亞太小組主席芮基茲（Pete Ricketts），另一位小組民主黨首席議員昆斯（Chris Coons）昨天共同提出，兩位參與的一次兵推發現，若遭封鎖，台灣LNG庫存可能11天內耗盡。

芮基茲表示，他提出這項法案的一個用意，就是要讓大陸領導人想以軍事手段擊敗台灣有所顧忌。他說：「我們每在對台政策上增加一個新變數，他們的作戰規畫也得跟著調整。」

華府「戰略與國際研究中心」（CSIS）進行的一系列兵推結果顯示，台灣短期內能抵抗中國大陸的封鎖並暫時維持供電，但若封鎖持續下去，最終仍須仰賴美方介入，才可能恢復電力供應。

由於封鎖屬戰爭行為，對岸可能會假「海上檢疫」的名義來實施干擾。

保衛民主基金會（FDD）資深研究員辛格頓（Craig Singleton）周二出席由芮基茲主持的聽證會表示，「這種脅迫行為雖未達開戰門檻，卻足以讓台灣屈服。」

據CSIS兵推結果，若發生封鎖，台灣的LNG庫存撐不到兩周，煤炭供應也僅能維持約七天。

若實施輪流限電，能源庫存可能撐久一點，但將衝擊台灣製造業，尤其是一旦停擺將影響全球的半導體業。

若全面封鎖，台灣基本物資也會斷炊。CSIS推算，台灣雖不至於陷入饑荒，但由於七成糧食仰賴進口，勉可撑上九個月，但漸漸只有基本糧食可吃。

華府智庫大西洋理事會分析師指出，台灣若提高目前約占10%的LNG進口比率，會有助於強化台灣能源安全，並讓台美能源關係更緊密，進而「降低中國大陸採取侵略行動的可能性」。

台灣中油今年已簽署意向書，計畫採購數百萬噸阿拉斯加LNG，並可能投資當地的管線和液化設施，未來可望直接出口天然氣。