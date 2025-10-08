WSJ：兵推顯示台灣天然氣庫存僅撐11天 陸藉「檢疫」即可逼台限電

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
台灣約97%的能源依賴海運進口，若供應線遭全面切斷，液化天然氣庫存可能在數天內耗盡，導致全島發電能力癱瘓。圖為台北市夜景，攝於2022年12月25日。美聯社
《華爾街日報》7日報導，中共解放軍在台灣周邊演習，促使台北與華府展開緊急行動，以因應台灣一項關鍵弱點：幾乎完全依賴進口燃料。

台灣約97%的能源依賴海運進口，若供應線遭全面切斷，液化天然氣（LNG）庫存可能在數天內耗盡，導致全島發電能力癱瘓。解放軍的演習顯示，北京或將採取封鎖戰略，透過中斷維繫台灣生存的海上航線，達到包圍與壓迫效果。相較於全面入侵，這種策略風險更低，卻同樣符合北京以武力統一台灣的長期目標。而強化台灣抵禦封鎖的首要挑戰在於能源，尤其是占台灣近半發電來源的LNG。

美國參議員芮基茲（Pete Ricketts）與庫恩斯（Chris Coons）分別來自共和黨與民主黨，兩人參與美國智庫「保衛民主基金會」（FDD）與台灣智庫「科技、民主與社會研究中心」（DSET）共同舉辦的兵推演習後，於9月聯合提案，支持確保台灣能獲得穩定的美國LNG供應，包括為航運業者提供美方保險，以確保在台灣遭受威脅時運輸不致中斷。

該場兵推顯示，在封鎖情境下，台灣的LNG庫存可能在11天內耗盡。芮基茲表示：「這真的凸顯出，這可能是台灣的致命弱點。」

中國大陸任何動武壓制台灣的行動，都將迅速考驗美國總統川普軍事干預的意願。美國對是否在中國入侵台灣時出兵協防的政策刻意保持模糊。若中方發動公開攻擊，將迫使華府必須迅速行動；但如中方採取較隱晦的中斷台灣海運貿易，包括燃料運輸，則會使美國的決策更加複雜。

例如，北京可能以執法或公共衛生名義宣布「檢疫行動」，要求駛往台灣的船隻接受檢查，藉此低調施壓。由於封鎖被視為戰爭行為，中國可藉「檢疫」之名規避戰爭指控，反令台灣與美國陷入兩難，必須決定是否動用武力回應，並冒被指為挑起衝突的風險。

美國國會7日就此議題舉行聽證會，由芮基茲主持。FDD資深中國研究員辛格頓（Craig Singleton）作證時指出：「這是一種低於戰爭門檻的脅迫，但仍足以讓台灣屈膝。」他補充說：「真正令人震驚的是，一場低階的『檢疫』行動就能迅速暴露這些弱點，迫使台灣領導人不得不做出政治代價極高的限電決策。」

美國 北京 芮基茲

