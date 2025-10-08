退役上校子女教育補助修法通過無下文 嚴德發：還在政院審閱

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院修法恢復上校以上退除役軍人子女教育補助費，退輔會主委嚴德發表示，發放辦法牽涉跨部會，目前還在行政院審閱中。嚴德發說，會積極爭取在年底前核定發放。記者曾吉松／攝影
立法院修法恢復上校以上退除役軍人子女教育補助費，退輔會主委嚴德發表示，發放辦法牽涉跨部會，目前還在行政院審閱中。嚴德發說，會積極爭取在年底前核定發放。記者曾吉松／攝影

立法院修法恢復上校以上退除役軍人子女教育補助費，不過退輔會始終沒有公布相關發放辦法。退輔會主委嚴德發今表示，發放辦法由於牽涉跨部會，目前還在行政院審閱中。面對立委追問有沒有可能在年底前核定發放補助費？嚴德發低調表示會積極爭取。

總統府於今年6月27日公告「國軍退除役官兵輔導條例」第27條之2修正條文，恢復上校以上退除役軍人子女教育補助費。不過眼看各級學校開學已經一段時間，退輔會仍未正式公布相關發放辦法。

嚴德發今天在立法院外交國防委員會面對立委馬文君的質詢時表示，退輔會從總統公布後就已啟動法定程序，除了會同教育部訂定發給辦法，退輔會在8月8日到10日也預告了發給辦法。但因這個案子牽涉教育部和人事行政總處，行政院通知退輔會要報院審閱，行政院審閱同意後就會發布。

嚴德發說，退輔會目前的程序都已做完，並已在9月3日報給行政院，目前還沒有接到答案。他強調，發放辦法是訂8月1日生效，只要行政院在年底前核定，都可以追溯適用。馬文君追問有沒有信心行政院在年底前核定？嚴德發回應會積極爭取。

立委徐巧芯追問，究竟是哪個單位在法案三讀通過後通知退輔會不能編列預算、要先送釋憲？嚴德發強調，子女教育補助費本來就編有預算，5000多萬元沒有問題。

退輔會會計處長蔡進滿解釋，教育補助費一直都有，過去是人事總處會規定哪些對象可以發放，現在修法之後要再進一步訂定發放規定。退輔會強調，只要行政院同意，退輔會就會立刻發布發放辦法，現有的子女教育補助費預算足以支應。

行政院 退輔會 嚴德發

國慶空中機隊預演 雷虎小組噴射彩煙畫過台北天空

國慶日前，國軍今天清晨將再次執行空中機隊全兵力組合訓練，陸軍國旗機隊（CH-47及UH-60直升機）吊掛巨幅國旗飛過台北...

賴總統稱川普若阻習近平犯台應獲諾貝爾和平獎 白宮回應了

賴清德總統日前接受美國廣播節目The Clay Travis and Buck Sexton Show專訪時提到，如果美...

美國防戰略即將出爐 參議員籲勿輕忽印太和中國威脅

美國川普政府即將公布新版的國防戰略，民主黨聯邦參議員昆斯（Chris Coons）7日呼籲，如果新版國防戰略降低印太地區...

美防部準印太官員也喊台軍費占GDP10％ 顧立雄：逐漸實踐5％

美國國防部印太安全助理部長提名人約翰．盧（John Noh）表示，支持台灣軍費增至GDP的10%。國防部長顧立雄今對此表...

憂美對台支持力道弱化 美前官員籲國會扮演領導角色

美國國防部前印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）7日表示，他擔心美國現行的政策正在減少對台灣的支持，也破壞美國...

WSJ：兵推顯示台灣天然氣庫存僅撐11天 陸藉「檢疫」即可逼台限電

《華爾街日報》7日報導，中共解放軍在台灣周邊演習，促使台北與華府展開緊急行動，以因應台灣一項關鍵弱點：幾乎完全依賴進口燃...

