退役上校子女教育補助修法通過無下文 嚴德發：還在政院審閱

立法院修法恢復上校以上退除役軍人子女教育補助費，不過退輔會始終沒有公布相關發放辦法。退輔會主委嚴德發今表示，發放辦法由於牽涉跨部會，目前還在行政院審閱中。面對立委追問有沒有可能在年底前核定發放補助費？嚴德發低調表示會積極爭取。

總統府於今年6月27日公告「國軍退除役官兵輔導條例」第27條之2修正條文，恢復上校以上退除役軍人子女教育補助費。不過眼看各級學校開學已經一段時間，退輔會仍未正式公布相關發放辦法。

嚴德發今天在立法院外交國防委員會面對立委馬文君的質詢時表示，退輔會從總統公布後就已啟動法定程序，除了會同教育部訂定發給辦法，退輔會在8月8日到10日也預告了發給辦法。但因這個案子牽涉教育部和人事行政總處，行政院通知退輔會要報院審閱，行政院審閱同意後就會發布。

嚴德發說，退輔會目前的程序都已做完，並已在9月3日報給行政院，目前還沒有接到答案。他強調，發放辦法是訂8月1日生效，只要行政院在年底前核定，都可以追溯適用。馬文君追問有沒有信心行政院在年底前核定？嚴德發回應會積極爭取。

立委徐巧芯追問，究竟是哪個單位在法案三讀通過後通知退輔會不能編列預算、要先送釋憲？嚴德發強調，子女教育補助費本來就編有預算，5000多萬元沒有問題。

退輔會會計處長蔡進滿解釋，教育補助費一直都有，過去是人事總處會規定哪些對象可以發放，現在修法之後要再進一步訂定發放規定。退輔會強調，只要行政院同意，退輔會就會立刻發布發放辦法，現有的子女教育補助費預算足以支應。