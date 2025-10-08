快訊

住養生村先辦安養信託 專款專用不怕養老金被騙光

同是肺腺癌末期！顏正國、汪建民相隔一年同日病逝 醫籲警覺肺腺癌警訊

行動電源自燃頻傳 高鐵公告勿放行李或背包充電 「要視線可及之處」

軍費增至GDP10%？顧立雄：依敵情威脅防衛作戰能力檢討調整

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
針對美國國防部印太安全助理部長提名人約翰．盧表示，台灣面臨生存威脅，支持軍費增至GDP的10%，國防部長顧立雄（圖）上午在受訪時表示國防支出是按照敵情威脅及防衛作戰能力的建構目標，核心國防支出明年應該會超過3%。記者曾學仁／攝影
針對美國國防部印太安全助理部長提名人約翰．盧表示，台灣面臨生存威脅，支持軍費增至GDP的10%，國防部長顧立雄（圖）上午在受訪時表示國防支出是按照敵情威脅及防衛作戰能力的建構目標，核心國防支出明年應該會超過3%。記者曾學仁／攝影

針對美國國防部印太安全助理部長提名人約翰．盧表示，台灣面臨生存威脅，支持軍費增至GDP的10%，國防部長顧立雄上午在受訪時表示國防支出是按照敵情威脅及防衛作戰能力的建構目標，核心國防支出明年應該會超過3%。

立法院財政等6委員會聯席會議今天審查行政院函請審議中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案，針對約翰．盧支持台灣軍費增至GDP10%看法，顧立雄表示，國防支出是依照台灣面對的敵情威脅及防衛作戰能力的建構目標，主要重點在4個部分，分別是不對稱能力的建構、防衛韌性、後備能力提升、對於灰色地帶襲擾的應處，這4大面向需要增加國防預算，至於國防事務改革，顧立雄強調，這是進行式，不斷透過後備制度等改革及相關動員制度檢討，透過兵推、實兵驗證，強化整體能戰、敢戰的勁旅目標邁進。

國防支出 顧立雄 國防部

延伸閱讀

美準官員再喊我軍費占GDP10％ 林沛祥：國家進入戰爭狀態？

美防部準印太官員也喊台軍費占GDP10％ 顧立雄：逐漸實踐5％

海龍移防澎湖 顧立雄：整體防衛需求 台美交流按正常流程

共軍強化攻台演練 顧立雄：任何區域的相關情況都有掌握

相關新聞

國慶空中機隊預演 雷虎小組噴射彩煙畫過台北天空

國慶日前，國軍今天清晨將再次執行空中機隊全兵力組合訓練，陸軍國旗機隊（CH-47及UH-60直升機）吊掛巨幅國旗飛過台北...

賴總統稱川普若阻習近平犯台應獲諾貝爾和平獎 白宮回應了

賴清德總統日前接受美國廣播節目The Clay Travis and Buck Sexton Show專訪時提到，如果美...

美國防戰略即將出爐 參議員籲勿輕忽印太和中國威脅

美國川普政府即將公布新版的國防戰略，民主黨聯邦參議員昆斯（Chris Coons）7日呼籲，如果新版國防戰略降低印太地區...

美防部準印太官員也喊台軍費占GDP10％ 顧立雄：逐漸實踐5％

美國國防部印太安全助理部長提名人約翰．盧（John Noh）表示，支持台灣軍費增至GDP的10%。國防部長顧立雄今對此表...

憂美對台支持力道弱化 美前官員籲國會扮演領導角色

美國國防部前印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）7日表示，他擔心美國現行的政策正在減少對台灣的支持，也破壞美國...

WSJ：兵推顯示台灣天然氣庫存僅撐11天 陸藉「檢疫」即可逼台限電

《華爾街日報》7日報導，中共解放軍在台灣周邊演習，促使台北與華府展開緊急行動，以因應台灣一項關鍵弱點：幾乎完全依賴進口燃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。