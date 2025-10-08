軍費增至GDP10%？顧立雄：依敵情威脅防衛作戰能力檢討調整

針對美國國防部印太安全助理部長提名人約翰．盧表示，台灣面臨生存威脅，支持軍費增至GDP的10%，國防部長顧立雄上午在受訪時表示國防支出是按照敵情威脅及防衛作戰能力的建構目標，核心國防支出明年應該會超過3%。

立法院財政等6委員會聯席會議今天審查行政院函請審議中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案，針對約翰．盧支持台灣軍費增至GDP10%看法，顧立雄表示，國防支出是依照台灣面對的敵情威脅及防衛作戰能力的建構目標，主要重點在4個部分，分別是不對稱能力的建構、防衛韌性、後備能力提升、對於灰色地帶襲擾的應處，這4大面向需要增加國防預算，至於國防事務改革，顧立雄強調，這是進行式，不斷透過後備制度等改革及相關動員制度檢討，透過兵推、實兵驗證，強化整體能戰、敢戰的勁旅目標邁進。