嘉里大榮遭疑掌握榮醫物流國家機密 嚴德發：藥商合約加註條件

民進黨立委林楚茵今天質疑，有中資疑慮的嘉里大榮物流負責榮總等醫學中心的醫藥物流，可能導致醫療韌性相關國家機密遭外洩給中國大陸。退輔會主委嚴德發表示，目前法規沒有限制物流業者的中資背景，不過，各榮民醫院將在藥商合約中加註限制條件，確保重要資訊嚴格保密。

周刊報導，今年7月嘉義進行城鎮防衛韌性演習時，發現有中資疑慮的嘉里大榮物流負責台大、榮總等重量級醫學中心的醫藥冷鏈物流，引發外界擔憂攸關醫藥安全的倉儲、疫苗配送節點、冷鏈數據等國家機密是否可能遭外洩給中國大陸？造成台灣醫療韌性的危機。

林楚茵在外交國防委員會質詢嚴德發時質疑，嘉里大榮貨運的母公司香港嘉里物流和陸資順豐控股有交叉持股，順豐控股和解放軍空軍千有戰略合作協議，嘉里控股的董事長同時也是北京市政協委員，是否擔憂相關醫藥物資的貨運可能斷鏈？

嚴德發說，退輔會有了解，目前榮民醫療所屬機構沒有直接和嘉里大榮物流合作，不過其下游廠商和榮院有藥品相關物流。

他指出，目前相關法規沒有限制物流業者的中資背景，不過他認為這是不被允許且嚴重的事情，各榮民醫院將會研究未來與藥商的合約，會加註一些限制條件，包括關鍵節點、運輸路線、倉儲位置等資訊的保密，都要嚴格把關。他會請各榮院履約時要注意。

林楚茵進一步質疑，目前4大榮總及所屬11分院，目前手上是否已經簽有合約？何時可以換約加註限制？

北榮副院長李偉強說，經過了解，目前有約23%的物資和相關物流公司有關，醫院是和藥廠簽約，和物流公司本身沒有合約。不過疾管署也有類似問題，若參考疾管署做法，可以引用個資法第21條，嚴格限制一些資料的境外傳遞。李偉強說，同時目前合約也是按工程會標準採購契約，合約中也有特別強調所以有資料不允許洩密。

在林楚茵追問下，北榮、台中榮總、高雄榮總及屏東榮總都承諾，會立刻盤點目前與各藥廠的合約，了解究竟何時能及時修正或換約。