快訊

住養生村先辦安養信託 專款專用不怕養老金被騙光

同是肺腺癌末期！顏正國、汪建民相隔一年同日病逝 醫籲警覺肺腺癌警訊

行動電源自燃頻傳 高鐵公告勿放行李或背包充電 「要視線可及之處」

嘉里大榮遭疑掌握榮醫物流國家機密 嚴德發：藥商合約加註條件

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
民進黨立委林楚茵質疑，有中資疑慮的嘉里大榮物流負責榮總等醫學中心的醫藥物流，可能導致相關機密遭外洩。退輔會主委嚴德發（中）表示，各榮民醫院將在藥商合約中加註限制條件，確保重要資訊嚴格保密。圖／國會頻道
民進黨立委林楚茵質疑，有中資疑慮的嘉里大榮物流負責榮總等醫學中心的醫藥物流，可能導致相關機密遭外洩。退輔會主委嚴德發（中）表示，各榮民醫院將在藥商合約中加註限制條件，確保重要資訊嚴格保密。圖／國會頻道

民進黨立委林楚茵今天質疑，有中資疑慮的嘉里大榮物流負責榮總等醫學中心的醫藥物流，可能導致醫療韌性相關國家機密遭外洩給中國大陸。退輔會主委嚴德發表示，目前法規沒有限制物流業者的中資背景，不過，各榮民醫院將在藥商合約中加註限制條件，確保重要資訊嚴格保密。

周刊報導，今年7月嘉義進行城鎮防衛韌性演習時，發現有中資疑慮的嘉里大榮物流負責台大、榮總等重量級醫學中心的醫藥冷鏈物流，引發外界擔憂攸關醫藥安全的倉儲、疫苗配送節點、冷鏈數據等國家機密是否可能遭外洩給中國大陸？造成台灣醫療韌性的危機。

林楚茵在外交國防委員會質詢嚴德發時質疑，嘉里大榮貨運的母公司香港嘉里物流和陸資順豐控股有交叉持股，順豐控股和解放軍空軍千有戰略合作協議，嘉里控股的董事長同時也是北京市政協委員，是否擔憂相關醫藥物資的貨運可能斷鏈？

嚴德發說，退輔會有了解，目前榮民醫療所屬機構沒有直接和嘉里大榮物流合作，不過其下游廠商和榮院有藥品相關物流。

他指出，目前相關法規沒有限制物流業者的中資背景，不過他認為這是不被允許且嚴重的事情，各榮民醫院將會研究未來與藥商的合約，會加註一些限制條件，包括關鍵節點、運輸路線、倉儲位置等資訊的保密，都要嚴格把關。他會請各榮院履約時要注意。

林楚茵進一步質疑，目前4大榮總及所屬11分院，目前手上是否已經簽有合約？何時可以換約加註限制？

北榮副院長李偉強說，經過了解，目前有約23%的物資和相關物流公司有關，醫院是和藥廠簽約，和物流公司本身沒有合約。不過疾管署也有類似問題，若參考疾管署做法，可以引用個資法第21條，嚴格限制一些資料的境外傳遞。李偉強說，同時目前合約也是按工程會標準採購契約，合約中也有特別強調所以有資料不允許洩密。

在林楚茵追問下，北榮、台中榮總、高雄榮總及屏東榮總都承諾，會立刻盤點目前與各藥廠的合約，了解究竟何時能及時修正或換約。

物流 台中榮總 林楚茵 嚴德發

延伸閱讀

中資疑滲醫藥物流 嚴德發：不能允許、合約應加註

堰塞湖災情重創 嚴德發：榮民受災204戶明天慰問金發放完畢

退輔會：馬太鞍受災榮民眷204戶 明日完成發放慰問金

誤發教召動員簡訊 林楚茵批傅崐萁、徐榛蔚：救災還認知戰？

相關新聞

國慶空中機隊預演 雷虎小組噴射彩煙畫過台北天空

國慶日前，國軍今天清晨將再次執行空中機隊全兵力組合訓練，陸軍國旗機隊（CH-47及UH-60直升機）吊掛巨幅國旗飛過台北...

賴總統稱川普若阻習近平犯台應獲諾貝爾和平獎 白宮回應了

賴清德總統日前接受美國廣播節目The Clay Travis and Buck Sexton Show專訪時提到，如果美...

美國防戰略即將出爐 參議員籲勿輕忽印太和中國威脅

美國川普政府即將公布新版的國防戰略，民主黨聯邦參議員昆斯（Chris Coons）7日呼籲，如果新版國防戰略降低印太地區...

美防部準印太官員也喊台軍費占GDP10％ 顧立雄：逐漸實踐5％

美國國防部印太安全助理部長提名人約翰．盧（John Noh）表示，支持台灣軍費增至GDP的10%。國防部長顧立雄今對此表...

憂美對台支持力道弱化 美前官員籲國會扮演領導角色

美國國防部前印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）7日表示，他擔心美國現行的政策正在減少對台灣的支持，也破壞美國...

WSJ：兵推顯示台灣天然氣庫存僅撐11天 陸藉「檢疫」即可逼台限電

《華爾街日報》7日報導，中共解放軍在台灣周邊演習，促使台北與華府展開緊急行動，以因應台灣一項關鍵弱點：幾乎完全依賴進口燃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。