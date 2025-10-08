中資疑滲醫藥物流 嚴德發：不能允許、合約應加註

有媒體報導負責運送退輔會轄下榮民醫院系統醫藥的物流業者有中資背景，引發立委關切。退輔會主委嚴德發表示，目前藥品管理相關法規沒有限制物流業者的中資背景，「我個人認為是不允許，而且這很嚴重」，合約應加註限制條件，關鍵節點、運輸路線、倉儲位置等，都要嚴格把關。

立法院外交及國防委員會今天邀請退輔會主委報告業務概況。

民進黨立委沈伯洋針對日前中國舉行93閱兵活動及退輔會對我軍方退休人員掌握狀況提出質詢。

嚴德發表示，中共統戰滲透隨時都在，無時無刻不在進行，這次他要肯定退休袍澤及退將，「據我所知，沒有人去」，展現愛國意識，對國家的認同，以及對軍人本色守護，非常可取。

嚴德發說，退輔會做了很多宣導，在修法部分（指沈伯洋提出退休人員撫卹條例修正案，觸犯妨礙國家安全與尊嚴等法令，享有的退輔權益也將遭到剝奪的相關修法）產生一些功能，對於心存僥倖的極少數人，沒有維護國家尊嚴，有產生嚇阻功能。

沈伯洋表示，透過修法有一些壓力，是預防的功用，會有更多警示，並呼籲行政院對修法應加快速度。

稍後質詢的民進黨立委林楚茵提及媒體日前爆料表示，嘉里大榮的母公司是香港嘉里物流，跟中國順豐控股是交叉持股，順豐控股跟中國解放軍空軍簽有戰略合作協議，嘉里控股董事長也是北京市政協委員，中資背景疑慮是存在的，台北榮總有使用嘉里貨運系統。

林楚茵說，她發函給北榮，北榮回函提到，有關於冷鏈部分，是藥廠跟貨運物流簽約，醫院沒有辦法管的；但是，如果戰時的救援物資，尤其是醫療物資，或者是救援相關所需要的鏈結，如果在貨運就直接被斷鏈，是不是很危險，有沒有需要改進之處。

嚴德發表示，榮院醫療機構沒有直接跟嘉里物流簽約合作；但是，嘉里物流下游廠商有跟榮院藥品物流有簽約，目前藥品管理相關法規沒有限制物流業者的中資背景，他個人認為是不允許，而且這很嚴重，有請榮院去研究，將來藥商合約當中，必須要加註限制條件，包括關鍵節點、運輸路線、倉儲位置，這些資訊保密，都要嚴格把關，在履約時候一定要特別注意。

林楚茵追問，4所榮民醫院及12個分院的藥品物資合約，「何時要換約？何時有機會換成要加註？」若一簽就是5年、10年，就來不及了。

北榮副院長李偉強表示，北榮有23%的物資跟嘉里物流有關，但北榮是跟藥廠簽約，藥廠去委託物流。衛福部疾管署日前引用個資法第21條，可供參考，北榮會立刻盤點合約內容。