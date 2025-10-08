【重磅快評】讓習放棄攻台拿諾獎？ 賴清德該重修地緣政治學分

賴清德總統接受美國廣播節目專訪說，「如果川普總統能夠讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊的話，川普總統必然是諾貝爾和平獎的得主」。這話犯了很多基礎認知錯誤，最大的錯誤是：他以為發動戰爭的是北京！

當然，以為台灣的安全只與某人能否獲取諾貝爾和平獎等重，將自身安危綁在一塊獎牌上，同樣是一個顯著、荒謬而又可悲的錯誤。

北京說了很多次，習近平也親口承諾：「願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景」。唯一能打破此承諾的但書是：「但如果『台獨』分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」

所以，除了台獨的「挑釁逼迫」外，北京沒有主動尋求動武的念想。但台獨「挑釁逼迫」又實則不在於台北，而在於華盛頓。由台獨主政的台北，究竟能走多遠，並不是台北自行操控的，控制權一直牢牢操在華府手裡。

這裡可舉一例。裴洛西2022年8月訪台，北京從國台辦、外交部到解放軍連篇累牘一再警告，只要裴洛西落地訪台，將採取「有力措施」，解放軍「不會坐視不管」。但裴洛西仍然執意訪台，最終引發當時看似無限期的首度圍島軍演，東風15導彈越過台北上空，射入花蓮外海。

這一「挑釁逼迫」的實際操控者，並不在發出邀請的蔡英文政府，而在於當時的拜登政府。拜登只要打通電話嚴重警告裴洛西，裴可立即取消行程，但白宮裝聾作啞，未做此選擇，其目的就是想藉裴的訪台測試北京底線。而其結果自然是求仁得仁，唯一受損的就是台灣，我們從此失去了海峽中線。

是故，台海最終是否迎來一戰的真正鑰匙，捏在華府的手裡。

北京更寄希望於和平統一而非武力統一，是一個可徵的事實。這甚至還包括賴清德在這段以諾獎綁安全的談話中提到的一件事情。賴清德說，川普公開談及習近平致電時曾說，「在川普總統任內不會出兵攻打台灣」。

這是川普8月接受Fox News的訪問時說的，川普原話是：「他告訴我『只要你是總統，我就絕不會這麼做』。」習近平可能這麼說嗎？也就是習可能拿川普的任期當做和平保鮮期的保證嗎？當然可能。

但這勢必是在某種語境下說的，習近平可能認定或川普也告知習：在川普的第二任期內，不會像拜登那樣打台灣牌，不會推動台灣分離主義冒進行動。在這一條件底下，北京就沒有攻台必要。於是這話就可以順水推舟說出來───「只要你還是總統，我就不會這麼做」。

而這反面印證了，北京的主要戰略選擇並不是武力攻台，而是和平降台。

這連川普前一任期的副國安顧問博明都觀察到了。他說，北京有許多不必動武就讓台灣陷入困境的方式。但他仍陷入時間表的想像，說即使不發動全面戰爭，北京也可能在「四年內」以經濟或行政手段在台灣引爆極嚴重危機。

博明以及更多的美國智庫都已逐漸發現，戰爭愈來愈不像是北京的選項。中國人最崇尚孫子兵法，孫子演繹的最高境界就是「不戰而屈人之兵」，北京在其軍事科技已拔高到在六代機研發進程上都已超越美軍時，就愈發給它不必真正發動戰爭就可以達到目的的信心與想像。

那麼，當這個趨勢下不斷往前推演，在西太平洋的這塊地緣版塊上，美中的軍力失衡將無可避免地不斷擴大，直到有一天，美國恐只能爭取在不失體面地情境下，以極其隱晦的方式承認，這裡是中國的勢力範圍。

但美國可能不會如此甘心情願地讓渡原屬於它的權力範疇，於是就會起心動念，在這裡挑起戰爭，慫恿台獨火中取栗，鼓勵台獨在獨立進程上大膽冒進，以觸發「挑釁逼迫、甚至突破紅線」的機制，讓解放軍不得不發兵攻台。目的就是讓台灣替美國打一場代理人戰爭，以打斷中國崛起進程。這時，可能才有人清醒過來，美國才是戰爭的真正發動者。而這，才是浩劫的開始。

但就如前述，北京如果可以用圍島、斷援等方式就可以屈服台灣，它就勢必不會貿然啟動奪島戰役。

作為一個總統，賴清德的地緣政治學分應該重修。他甚至可能不曾想到，川普如要說服習近平放棄對台動武，唯一的可能就是美國承諾拋棄台灣，讓習近平可以任意拿捏台灣，屆時連他這位台獨金孫恐也不得不對北京叩頭。

如果知道美中的「和平」恐怕是這麼談的，賴清德還會窮極無聊地提出讓川普拿和平獎這個餿主意嗎？