美準官員再喊我軍費占GDP10％ 林沛祥：國家進入戰爭狀態？

美國準印太官員再喊我國軍事預算應占GDP 10％，引發討論，國民黨立法院黨團批評，如此高比例軍事預算通常代表一個國家進入戰爭狀態，那美國承諾又在哪？這金額相當於一年總預算中超過八成都用於國防、軍事，其他事情都沒辦法做了，根本是「窮兵黷武」。

美國國防部印太安全助理部長提名人約翰．盧（John Noh）表示，支持台灣軍費增至GDP的10%。國防部長顧立雄今對此表示，明年應該會超過3%，應該會逐步增加，實踐承諾的5%。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，這樣高比例的軍事預算通常代表國家已經進入戰爭狀態，現在是這樣？若真如此要問美國的承諾在哪？這不只是過去我國向美軍購有無如期交貨，當中也應包含軍事訓練，不能說國軍買了武器卻不會用；如此高占比的軍費對國內影響也很大，要考慮很多因素，為什麼是GDP10％？應以我國最大的國家利益為考量。

國民黨立委陳玉珍指出，我國去年GDP是新台幣25兆5000多億元，以去年總預算3兆元、今年3.1兆元來看，等於83%左右總預算都放在國防預算上，那醫療、教育、衛福、經濟、文化等事情都不用做？因為沒辦法做了，這根本是「窮兵黷武」，就是進入備戰狀態；美國說這些話有無考慮我國立場？中華民國預算應該由中華民國制定，當然希望美國能幫助台灣也很感謝，但也應考慮我國立場。