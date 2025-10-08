快訊

幼兒園老師「拿膠帶貼嘴、關小黑屋」 YouTuber痛心揭露愛女遭虐待

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

韓職／韓啦啦隊與韓華鷹河周錫結婚 男方「黑歷史」被翻出

國防部：目前對美軍購已付108億美元 還沒用部分須再計算

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委林德福今在立法院新會期首次委員會聯席會議，關心對美軍購，有多少錢付了沒拿到貨，國防部方面表示，若美方進度不如預期，錢會進到FRB產生孳息，總共目前預付的有300餘億美元軍購案，實際支付108億美元，多數屬於已經交付。圖／取自udn直播
國民黨立委林德福今在立法院新會期首次委員會聯席會議，關心對美軍購，有多少錢付了沒拿到貨，國防部方面表示，若美方進度不如預期，錢會進到FRB產生孳息，總共目前預付的有300餘億美元軍購案，實際支付108億美元，多數屬於已經交付。圖／取自udn直播

立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、社福衛環委員會等今舉行聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」，本次特別預算中包括強化國防1132億元。國民黨立委林德福關心對美軍購，到底有多少錢付了沒拿到貨，國防部方面表示，若美方進度不如預期，錢會進到FRB產生孳息，總共目前預付的有300餘億美元軍購案，實際支付108億美元，多數屬於已經交付。

林德福在聯席會議中關心美國軍購，我方付錢後似有延宕交貨問題，他詢問，對美軍購中，多少錢已經給了，卻到現在還沒來？國防部長顧立雄表示，相關武器陸續到，並沒有很早就給錢，付款時間有一定時程。

國防部戰規司長黃文啓表示，所有軍購付款依照美方寄帳單要求付款時間來付，不會在沒有需求款項的情況下提前付，若美方進度不如預期，這些錢也會進到FRB裡，也會產生孳息。目前為止管控預算裡，這個數目在今年5月跟美方召開財務管理會議後，已經大幅下修，必要項目能刪除的就刪除。

林德福進一步追問到底多少金額，黃文啓回應，總共目前預付的有300餘億美元軍購案，實際支付108億美元，多數屬於已經交付，是否提前支付這些錢而沒有使用，必須和美方計算才有辦法回答。

林德福質疑，又不是拿去孳息的。黃文啓說，美方軍火工業裡，只要已經進入產線的項目，就得支付款項，屬於執行中的案子，不是等到交付才有辦法給錢。

針對普發現金，林德福問，普發現金是否月底發放？財政部長莊翠雲表示，預算通過，總統公布後，一個月內會做發放作業。

國民黨立委顏寬恒質詢，表示普發現金立意良好，但有詐騙集團架設假的財政部網站欺騙民眾，除了宣導、呼籲，有何具體措施？莊翠雲表示，這次普發現金專案小組多了一個打擊詐欺小組，還有防詐小組，建立24小時偵測，發現假網站及通報，等到特別預算過了後，會立即發布新聞稿、開記者會，告知民眾如何領取，網站已經完成設計，等預算通過後才能實際執行。

國防部 軍購 顧立雄

延伸閱讀

永和新設高壓電塔遭民眾反彈 台電：將研擬地下化可行性方案

台電承包人員遭控砸桌推社區主委撞牆 林德福：譴責暴力

不只永和光復里…林德福罷免案再爆「票數填反」 里長發現即時糾正

林德福罷免案1開票所票數填反 新北選委會解釋票數錯置原因

相關新聞

國慶空中機隊預演 雷虎小組噴射彩煙畫過台北天空

國慶日前，國軍今天清晨將再次執行空中機隊全兵力組合訓練，陸軍國旗機隊（CH-47及UH-60直升機）吊掛巨幅國旗飛過台北...

賴總統稱川普若阻習近平犯台應獲諾貝爾和平獎 白宮回應了

賴清德總統日前接受美國廣播節目The Clay Travis and Buck Sexton Show專訪時提到，如果美...

美國防戰略即將出爐 參議員籲勿輕忽印太和中國威脅

美國川普政府即將公布新版的國防戰略，民主黨聯邦參議員昆斯（Chris Coons）7日呼籲，如果新版國防戰略降低印太地區...

美防部準印太官員也喊台軍費占GDP10％ 顧立雄：逐漸實踐5％

美國國防部印太安全助理部長提名人約翰．盧（John Noh）表示，支持台灣軍費增至GDP的10%。國防部長顧立雄今對此表...

憂美對台支持力道弱化 美前官員籲國會扮演領導角色

美國國防部前印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）7日表示，他擔心美國現行的政策正在減少對台灣的支持，也破壞美國...

嘉里大榮遭疑掌握榮醫物流國家機密 嚴德發：藥商合約加註條件

民進黨立委林楚茵今天質疑，有中資疑慮的嘉里大榮物流負責榮總等醫學中心的醫藥物流，可能導致醫療韌性相關國家機密遭外洩給中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。