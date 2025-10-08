聽新聞
中秋節後共軍聯合戰備警巡 26共機7共艦出海擾台
共軍昨天再次發動聯合戰備警巡，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機26架次、共艦7艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
共軍在中秋節過後再次發動聯合戰備警巡，國防部統計，從昨（7）日清晨到今（8）日清晨6時為止，共計偵獲共機26架次，共艦7艘持續在台海周邊活動，其中有18架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、中部及西南空域。
根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時10分到下午3時25分為止，發現中共戰鬥機、轟炸機、輔戰機及無人機計18架次在台海中線沿線活動，其中12架次曾逾越中線進入我北部及西南空域活動。
同時，從昨天上午8時20分至11時45分，發現中共戰鬥機、輔戰機計6架次，在我西南空域長時間、大範圍活動徘徊。
另外，昨天上午9時至下午1時35分，也發現中共輔戰機2架，在北部防空識別區外徘徊。
