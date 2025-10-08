退輔會：馬太鞍受災榮民眷204戶 明日完成發放慰問金

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復地區嚴重災情，退輔會主委嚴德發表示，台北榮總玉里分院在事發第一時間就全力投入救護，嚴德發說，在光復、鳳林及萬榮等地的榮民榮眷總計有204戶受災，明天就會將204戶慰問金全數完成發放。

嚴德發說，台北榮總玉里分院在事發第一時間，就配合花蓮縣衛生局支援相關的醫療器材，同時分別在光復鄉開設醫療站，另外也有巡迴醫療。同時也在瑞穗等地設立心理輔導站。

另一方面，在光復、鳳林及萬榮等地區的榮民榮眷，總計有204戶受災，退輔會也分別啟動慰問，嚴德發強調，明天就會將204戶受災榮民榮眷的慰問金發放完畢，退輔會也責成花蓮縣榮服處做好服務與照顧工作。

嚴德發今天赴立法院外交國防委員會進行退輔會業務報告，他指出，行政院已經核定從9月1日起，有職榮民到各級榮民醫院就醫，可全免健保部分負擔，大約有4萬人可受惠。他表示後續還會推動修法，讓有職榮民能擴大到軍醫院看病。

退輔會在報告中表示，今年啟動規劃「宜蘭讚」促參案，預計118年10月完成全國首座以榮民文化為主題的「榮民文化館」以及一座國際級觀光飯店，以榮民文化館為核心，串聯清境、武陵、福壽山等三大高山農場，以及棲蘭、明池森林遊樂區，打造「退輔會觀光圈」品牌，促進區域觀光發展。

另外，退輔會也將持續加強與駐台使節、國際智庫互動，推廣對退伍軍人崇功報勳退撫理念，提升我國國際能見度，深化與美國退伍軍團協會、美國退伍軍人協會以及鄰近國家等國際退伍軍人組織合作，建立常態交流機制，並且納編榮家、榮服處首長出訪與各國退撫及安養機構觀摩交流，拓展與理念相近民主國家的合作，擴大對外發聲。