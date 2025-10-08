快訊

哈隆轉強颱 準「娜克莉颱風」生成、路徑可能複製貼上

教育使命不是當保母 教保員爭「正名」心聲揭露

總統府宣布由林信義代表出席APEC經濟領袖會議

美防部準印太官員也喊台軍費占GDP10％ 顧立雄：逐漸實踐5％

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國國防部印太安全助理部長提名人約翰．盧（John Noh）表示，支持台灣軍費增至GDP的10%。國防部長顧立雄今對此表示，明年應該會超過3%，應該會逐步增加，實踐承諾的5%。記者屈彥辰／攝影
美國國防部印太安全助理部長提名人約翰．盧（John Noh）表示，支持台灣軍費增至GDP的10%。國防部長顧立雄今對此表示，明年應該會超過3%，應該會逐步增加，實踐承諾的5%。記者屈彥辰／攝影

美國國防部印太安全助理部長提名人約翰．盧（John Noh）表示，支持台灣軍費增至GDP的10%。國防部長顧立雄今對此表示，明年應該會超過3%，應該會逐步增加，實踐承諾的5%。

約翰．盧出席國會聽證會，表示台灣軍隊需改革，改革面向包括訓練及動員，同時他也說台灣面臨生存威脅，支持軍費增至GDP的10%。

顧立雄表示，有關國防支出的部分，一向依照我方面對的敵情威脅、防衛作戰能力建構的目標，來進行國防支出。主要重點在四個部分，不對稱能力的建構、防衛韌性、後備能力提升、對於灰色地帶的襲擾，增加國防預算都在四大面向，總統也承諾會提高軍費，明年應該會超過3%，應該會逐步增加，實踐承諾的5%，但要考量整體財政，以及相關能力建構，會持續強化自我防衛能力，這樣的決心會展現在世人面前。

顧立雄說，至於國防事務的改革，是正在進行式，不斷透過後備制度的改革、動員制度等，都在檢討，透過兵推，強化整體作為勁旅能戰、敢戰的目標邁進。至於賴清德總統接受美國媒體專訪時，表示若美國總統川普能讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊，川普必是諾貝爾和平獎的得主，顧對賴總統說法表示「我就國防部事務回應，沒有評論。」

美國前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）說，中國即使不發動戰爭，也能在4年內以經濟行政手段在台灣引爆嚴重危機。顧立雄說，面對敵情威脅，不只是軍事層面，也有非軍事的，要倚賴全政府、全社會應對，創造更有韌性的方式，應付中國軍事、非軍事威脅。

關於今年國防部是否掌握中共軍演，顧立雄表示，會嚴密監控，來做詳細判斷。至於目前國軍投入花蓮救災是否有截止日期，顧說，國軍在地方有需求，會鼎力協助。

