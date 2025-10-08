憂美對台支持力道弱化 美前官員籲國會扮演領導角色

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國防部前印太事務助理部長瑞特納。圖為瑞特納2023年出席國會聽證會。(路透)
美國國防部前印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）7日表示，他擔心美國現行的政策正在減少對台灣的支持，也破壞美國維持台海和平與穩定的承諾，呼籲美國國會應扮演領導的角色，動用所有的工具來強化台灣的防衛和韌性，包括適時的軍售和動用「總統撥款權」（PDA）。

華盛頓郵報日前報導指出，美國總統川普今年夏天拒絕批准總額逾4億美元的對台軍事援助；聯邦參議院7日舉行聽證會，討論如何對抗中國的在印太地區的非法、威脅、侵犯和欺騙行為；瑞特納表示，對台灣來說，中國的灰色地帶作戰日益加劇。

瑞特納說，他擔憂美國政策目前的方向正減少對台的支持，同時破壞美國對台海和平穩定的承諾；他認為，國會可以扮演領導的角色，透過所有可利用、符合台灣關係法的工具來推進台灣的國防與韌性；瑞特納說，這些工具包括適時的對台軍售、軍事融資、總統撥款權，以及支持台灣國防工業。

瑞特納說，美國政府也必須為任何劇本做好準備，包括仁愛礁（Second Thomas Shoal）遭到海上包圍、台灣遭到軍事包圍，或者接近台灣海岸的海上侵犯等。

華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）資深研究員辛格頓（Craig Singleton）則表示，能源供應是台灣在衝突爆發時最大的弱點，並認為中國只要小小施壓，就有可能對台灣造成巨大的壓力，如中國未來有可能要求液化天然氣載運船向中國申請許可，才得以通過台海。

辛格頓認為，美國應該對台灣的關鍵能源供應國下手，如告知卡達，若他們切斷對台灣的能源供應，將面對非常嚴重的後果；辛格頓說台灣也必須盡到責任，包括重啟封存的核能電廠，以及建立自家的液化天然氣載運船船隊等。

辛格頓也表示，美國應該協助台灣分散風險，讓台灣向美國採購更多天然氣，同時幫助台灣建立戰略能源儲備，並擴大台灣的燃煤緊急存量。

此外，美國川普政府即將公布新版的國防戰略，民主黨聯邦參議員昆斯（Chris Coons）7日表示，作為審查國防撥款的資深民主黨參議員，美國投資大量的資金在造船、遠程攻擊能力和新一代戰機，皆聚焦印太地區，視中國為對手威脅。

昆斯說，如果新版的國方戰略大幅降低印太地區和中國威脅的重要性，他擔憂美國的盟友有可能視其為美國有意大規模退出印太的訊號。

昆斯說，他明白邊境安全，以及對付芬太尼和毒品流入美國是國安的優先事項，但他認為美國和自由社會的世紀之戰在於面對中國和中國共產黨；昆斯說，他希望兩黨能達成共識，來推進、強化台灣的韌性，也壯大盟友。

美國國防 對台 國防部 軍售

