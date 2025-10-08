美國防戰略即將出爐 參議員籲勿輕忽印太和中國威脅

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
聯邦參議員昆斯21日電視受訪時，得知拜登總統退選，一時傷心難語。(美聯社)
美國川普政府即將公布新版的國防戰略，民主黨聯邦參議員昆斯（Chris Coons）7日呼籲，如果新版國防戰略降低印太地區和中國威脅的重要性，有可能讓美國的盟友收到訊號，認為美國要大規模退出印太地區。

華盛頓郵報日前報導引述美國官員指出，美軍高層對川普政府即將公布的國防戰略提出嚴重疑慮，認為過度聚焦本土而輕忽中國威脅。

聯邦參議院7日舉行聽證會，討論如何對抗中國的在印太地區的非法、威脅、侵犯和欺騙行為。

昆斯表示，作為審查國防撥款的資深民主黨參議員，美國投資大量的資金在造船、遠程打擊能力和新一代戰機，皆聚焦印太地區，視中國為對手威脅。

昆斯說，如果新版的國方戰略大幅降低印太地區和中國威脅的重要性，他擔憂美國的盟友有可能視其為美國有意大規模退出印太的訊號。

昆斯說，他明白邊境安全，以及防止芬太尼和毒品流入是美國國安的優先事項，但他認為美國和自由社會的世紀之戰在於面對中國和中國共產黨；昆斯說，他希望兩黨未來能達成共識，來推進、強化台灣的韌性，也壯大盟友。

