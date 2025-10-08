美國防部準印太官員：台灣軍隊需進行重大動員改革

美國國防部印太安全助理部長提名人約翰．盧今年4月曾提到台灣軍隊需在改革方面做更多，他今天出席國會聽證會時表達同樣立場，並提到改革面向包括訓練及動員等。他也說，台灣面臨生存威脅，支持軍費增至GDP的10%。

聯邦參議院軍事委員會上午就國防部印太安全事務助理部長等人事案舉行聽證會，甫訪台的重量級議員韋克爾（Roger Wicker）及巴德（Ted Budd）陸續關切美台夥伴關係。

約翰．盧（John Noh）回應巴德對改善與台安全合作的提問時，表示台灣需要在多個領域進行重大改革，包括訓練、動員、軍民整合、強化基礎設施防護及資安作業。

因此，除了武器層面之外，他說，台灣還有許多事情必須立即且迫切地著手進行，以因應可能的入侵情境。

韋克爾則提到台灣今年的國防支出將占國內生產毛額（GDP）的3.3%左右，與美國國防開支相當。而他幾週前訪台時與台灣總統賴清德會晤，賴總統已同意將軍費提高至GDP的5%。

韋克爾表示，部分議員擔心五角大廈可能正對台灣採用「烏克蘭模式」，也就是把已透過「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority，PDA）採購的國防物資收回美軍庫存。這與國會意向相悖，會導致台灣必須為已批准為PDA的物資再行付費。

韋克爾的疑慮其來有自。「華盛頓郵報」（The Washington Post）9月報導，川普拒絕批准超過4億美元（約新台幣122億元）的「總統撥款權」對台軍援。

「總統撥款權」授權五角大廈直接從庫存中挑選出部分武器軍援盟友或夥伴，接收方不需付費。

約翰．盧回應時先肯定台灣增加軍費，並引述印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）指出，台灣強化自身防禦的行動，在遏止侵略方面擁有3倍槓桿效益，也就是所謂的「攻擊比率」原則。

他說，如果自身人事案過關，他將就現有的各種工具，無論是外國軍事銷售制（FMS）、「總統撥款權」還是「台灣安全合作倡議」（TSCI），提供最佳建議，以盡可能加快對台軍售。

韋克爾追問對將已獲總統撥款權批准的防禦物資收回美軍庫存，再要求盟友為其付費的看法，約翰．盧並未直接回覆，只說他堅信台灣需盡一份力量，支付並增加國防開支。

他指出，川普總統曾表示，台灣面臨來自共軍的生存威脅，應將國防支出提高至GDP的10%，而他強烈支持這點。

約翰．盧另於書面證詞中表示，將支持國防部正在進行的努力，確保優先對台軍售，包括以創新方式克服國防工業基礎限制，及滿足台灣在有效拒止防禦方面的諸多國防需求。

約翰．盧自布朗大學和史丹佛大學法學院畢業，曾任聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（House Select Committee on the Chinese CommunistParty）幕僚。

約翰．盧加入特別委員會前是一名執業律師，從事跨境調查工作。他也曾任德州南區聯邦助理檢察官，負責起訴販毒集團案件。軍旅經驗方面，他曾任陸軍軍官，並在阿富汗擔任步兵排長，曾獲銅星勳章和戰鬥步兵徽章。