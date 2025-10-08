顧立雄：海龍蛙兵移防 考量整體防衛

國防部長顧立雄昨天證實本報報導，俗稱「海龍蛙兵」的陸軍航特部兩棲偵察營，上個月已移防至澎湖，美軍特戰部隊也將轉到澎湖協訓。顧立雄表示，海龍蛙兵移防是考量整體防衛需求，台美雙方的軍事訓練和交流，也按相關正常流程進行。

顧立雄表示，海龍蛙兵移防澎湖，是依據防衛作戰任務的需求所做的部隊調整，台美雙方都有共識，維護區域和平與穩定是雙方的核心利益，因此雙方的軍事交流也是在這個架構下正常進行。

此事引發外界關注。馬英九基金會執行長蕭旭岑解讀，這個訊息非常不尋常，美軍協訓逐漸從金馬地區撤離，千萬不能僅視為戰術層次的移防，這對未來台灣安全與兩岸關係將有很大變化。

蕭旭岑在專訪指出，美國在一九五○年代就主張撤守金馬地區，但蔣中正總統堅決反對；時隔七、八十年後，美國思維還是一樣，這個主張也是倡導台獨理念的民進黨政府所喜歡的，從台灣未定論到撤金門駐軍，都符合美國的戰略思維，金門駐軍移防到澎湖，絕對是美國要求。