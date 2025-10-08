新聞眼／台海和平 豈能仰賴他國總統

美國總統川普恨不得明天就獲得一座諾貝爾和平獎，賴清德總統也不是首位支持川普贏得此獎的國家元首，在他之前，以色列、巴基斯坦和柬埔寨都直接提名川普角逐；內唐亞胡在白宮與川普相互吹捧的場面歷歷在目，賴總統此時表態，意欲何為？

最直接的聯想，就是即將在南韓登場的川習會，川普和習近平既想掣肘對方的高速發展，又相互需要。在川普事事皆可交易的前提下，墊高台灣的不可替代性，是台灣總統的先期部署。

然而，台灣與美國從半導體供應鏈開始的國安比重分配還沒有達成共識，台灣已經明確拒絕美方晶片製造五五開的要求，下一步要如何繼續談下去，不只是經貿問題，更上升到國安層次。

賴總統透過接受美國保守派媒體的專訪，對川普喊話，表達對兩岸關係的立場，重申兩國互不隸屬，打破現狀的是中國，台灣沒放棄尋求和平。這都是賴總統一貫立場。

和過去不同的是，賴總統說，台灣希望繼續得到川普的支持，若川普能讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊，川普必然是諾貝爾和平獎得主。

賴總統說這句話，乍聽之下，與內唐亞胡等國家領導人恭維川普並無二致，都在討好川普以換取美國支持。然而，以色列與巴勒斯坦的衝突退一步進兩步，川普始終未能有效解決，其中一部分的原因也在於以巴雙方不肯退讓。

同樣的道理，台灣如何仰賴川普一人，讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊？美中台的關係變化，從來不是美國說了算，而美國的一個中國政策早已表明，美國無意為兩岸分歧做調人。

自詡為交易高手的川普，在對方展現彈性柔軟的態度時，通常選擇更進一步，而非樂於合作。從過去經驗看來，川普著重的是利益，台灣安全與台灣晶片之於美國國安的重要性，在川普眼中既和諧又矛盾。在這些複雜問題未解的狀態下，賴總統對川普軟著陸能不能奏效，令人存疑。

無論賴總統如何主張其兩岸路線和外交政策延續前總統蔡英文，從手段上來看，賴採取了蔡八年來沒用過的方式，成效仍待檢驗；從台美關稅談判、過境議題、持續穩定的軍售與安全合作，到雙方在新興科技領域探索合作，都是賴總統要對台灣人民完成的答卷。

透過廣播專訪與美國聽眾對話，就是一種出口轉內銷；但人民關心的是，台海安全及兩岸關係好壞，本是總統任務的重中之重，為何竟須取決於他國總統？賴總統可以與美國廣播主持人有問有答，和諧愉快，但請問賴總統，何時輪到您跟國內不同意見者直球對決？