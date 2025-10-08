賴總統：若讓習近平放棄攻台 川普可得諾貝爾和平獎

賴清德總統日前接受美國廣播節目The Clay Travis and Buck Sexton Show專訪時提到，美國總統川普公開談及中國國家主席習近平致電說，在川普總統任內不會出兵攻打台灣，「我們希望能繼續得到川普總統的支持，如果川普總統能夠讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊的話，川普總統必然是諾貝爾和平獎的得主」。

賴清德總統日前接見「傳統基金會」亞洲資深研究員葉望輝及「The Clay Travis and Buck Sexton Show」主持人賽斯頓，並接受賽斯頓專訪，專訪內容預計美國七日凌晨播出。

賴清德表示，若有機會與川普對話，他會建議川普留意習近平目前不僅在台海進行愈來愈大規模的軍事演習，在東海與南海也擴軍；中國的軍事演習已經到印太整個區域，航空母艦跨過第一島鏈和第二島鏈，北海艦隊在演習時繞行日本一周，甚至到澳洲的經濟海域發射實彈射擊。

賴總統指出，印太區域持續變化，情勢不斷變緊張，面對的不是只有併吞台灣而已，當台灣被併吞之後，中國會更有力量在國際上跟美國競爭，改變以規則為基礎的國際秩序，最後也會衝擊到美國的本土利益，所以希望川普能夠持續維護印太的和平穩定。

賴總統說，台灣有決心保護自己國家的安全，也會善盡責任，跟民主陣營共同合作，維護區域的和平穩定。他除提到升高國防預算的ＧＤＰ占比和成立全社會防衛韌性委員會外，也將中共政權定位為台灣的境外敵對勢力，針對中國對台灣的五項國安威脅提出十七項因應策略，共一百多條的國安法制，在此會期送立院審議，讓台灣更有力量來守護國家，維持區域的和平穩定。

此外，賴總統表示，他必須謙卑地說，台積電和台灣半導體產業不是半導體生態系的全部，美國獲得八成生態系的利益，仍居龍頭地位；台灣很樂意共同協助美國再工業化，並成為人工智慧的世界中心，讓美國持續領導世界，也讓美國再度偉大。

不過，國民黨立委馬文君認為，賴總統以「諾貝爾和平獎」作為評論修辭，雖然幽默，但在國際外交語境中，可能被部分外媒或中國輿論解讀為輕率或取悅美方；對北京而言，這種言論容易被操作為「台灣在炒作美中對抗」的證據，這又模糊了想要緩和對抗的努力。

馬文君感嘆，賴總統將「能否避免戰爭」的條件，放在川普與習近平之間，等於把台海和平的鑰匙交給美中兩強，讓人忽略「台灣自身的戰略主體性」，這可能削弱「台灣能自我防衛」的敘事力。