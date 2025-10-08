聽新聞
0:00 / 0:00

美前副國家安全顧問博明：中共不必動武 就能讓台陷困境

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國前國安官員博明警告，北京不必動武就能讓台灣陷入困境，比如向全球航運公司通告，要求「進入台灣港口須經中國批准」，對全球供應鏈造成衝擊。本報資料照片
美國前國安官員博明警告，北京不必動武就能讓台灣陷入困境，比如向全球航運公司通告，要求「進入台灣港口須經中國批准」，對全球供應鏈造成衝擊。本報資料照片

美國前副國家安全顧問、現任史丹福大學胡佛研究所訪問學者博明警告，中國大陸即使不發動全面戰爭，也可能在四年內以經濟或行政手段在台灣引爆「極嚴重危機」，恐怕「讓美國總統川普與很多領袖夜不能寐」。他批評川普不重視國安，大幅削減白宮國安決策人力，部分職能甚至轉交輝達總裁黃仁勳等非正式顧問之手。

博明（Matt Pottinger）日前投資者平台Top1000Funds訪談於六日刊出，他表示，北京有許多不必動武就讓台灣陷入困境的方式，比如透過經濟與行政手段，向全球航運公司發出通告，要求「進入台灣港口須經中國批准」，迫使企業在台灣貿易主權與中國市場之間二擇一，對全球供應鏈造成衝擊。

中國奪取台灣不僅是政治象徵，更是戰略目標，博明說，目前「第一島鏈」猶如一道「收費閘口」，中國船艦、潛艦與戰機若要進出太平洋，必須穿越由美國及其盟友掌控的區域。依照中國軍事理論，一旦奪取台灣，就等於突破這道封鎖線，能在戰略上包圍日本並瓦解其防禦體系，甚至切斷日本的能源與糧食進口，將是「戰略大勝」。

他警告，即使只是一紙官僚通告，也可能引發嚴重的台海危機，「這應該讓美國與全球高度警覺」。

針對川普的第二任期，博明批評，川普在國安政策上短視近利，大幅裁減國安會人力，目前白宮國安政策幕僚僅約卅六人，部分職能甚至由私人顧問取代，「像是兼職白宮ＡＩ主管的塞克斯，還有輝達執行長黃仁勳，他完全不是政府官員，卻成為總統在科技與ＡＩ議題上的主要顧問，實際上取代馬斯克提供科技與國安建議」。

談到美中關係，博明認為，川普未來將在「對中強硬」與「經濟現實」之間陷入掙扎。雖然他可能重啟對中加徵關稅，但中國正加速脫鉤降低對美依賴。他說，「習近平頂多同意多買些大豆或波音客機，但不會改變經濟模式，因為那正是中國脫離西方依存的核心目標」。

他說，川普仍舊受到疫情重創經濟的陰影影響，「若他今年與習近平會面，恐怕只換來幾批大豆訂單，接著又會陷入同樣的循環，既想對中強硬又反覆重提舊怨」。

博明 台海 川普 美中關係 馬斯克 國家安全 軍事 戰機

延伸閱讀

以色列、哈瑪斯間接談判 川普：哈瑪斯做出重要讓步

賴總統將兩岸和平寄望川普 馬文君：等同把台海和平鑰匙交給美中兩強

【重磅快評】兩岸和平寄望川普 賴清德確定非反串？

川普擬用「叛亂法」繞過法院部署國民兵

相關新聞

美前副國家安全顧問博明：中共不必動武 就能讓台陷困境

美國前副國家安全顧問、現任史丹福大學胡佛研究所訪問學者博明警告，中國大陸即使不發動全面戰爭，也可能在四年內以經濟或行政手...

賴總統：若讓習近平放棄攻台 川普可得諾貝爾和平獎

賴清德總統日前接受美國廣播節目The Clay Travis and Buck Sexton Show專訪時提到，美國總...

新聞眼／台海和平 豈能仰賴他國總統

美國總統川普恨不得明天就獲得一座諾貝爾和平獎，賴清德總統也不是首位支持川普贏得此獎的國家元首，在他之前，以色列、巴基斯坦...

顧立雄：海龍蛙兵移防 考量整體防衛

國防部長顧立雄昨天證實本報報導，俗稱「海龍蛙兵」的陸軍航特部兩棲偵察營，上個月已移防至澎湖，美軍特戰部隊也將轉到澎湖協訓...

國慶空中機隊明晨再次預演 松山機場部分航班受影響

國慶日前夕，軍方明天清晨將再次根據原訂計畫，執行空中機隊全兵力組合訓練。包括陸軍國旗機隊和空軍雷虎小組勇鷹高教機，從明天...

中秋過後共軍「聯合戰備警巡」再起 23共機出海擾台

中秋節過後，國防部今天表示，共軍再次對我發動聯合戰備警巡，從上午9時20分起，統計有23架各式共機出海，配合共艦對我周邊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。