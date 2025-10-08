賴總統喊話川普 讓習放棄武力攻台

賴總統接受美國媒體專訪時表示，若有機會見到美國總統川普並講述台海情況，他建議特別留意中國軍事演習已到印太整個區域，最後也會衝擊美國本土利益；他向川普喊話，若能讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊，川普必然是諾貝爾和平獎得主。

賴總統表示，針對中國對台灣的五大國安威脅，提出17項因應策略，共100多條國安法制，在這會期將送立法院審議，讓台灣更有法治力量、更有國防力量、更有人民參與力量來守護國家，維護區域和平穩定。

對於兩岸議題，賴總統重申「和平四大支柱行動方案」，強調強化國防力量、強化經濟韌性、與民主陣營並肩站在一起、對等尊嚴下與中國談判。

賴總統表示，如果有機會見到川普總統並講述台海情況，他建議川普特別留意中國國家主席習近平目前不僅在台海進行愈來愈大規模的軍事演習，在東海、南海也擴軍。中國軍事演習已到印太整個區域，喊話川普總統持續維護印太和平穩定。

賴總統表示，川普總統談到習近平曾打電話給他，在川普總統任內不會出兵攻打台灣，台灣希望能繼續得到川普總統支持，若川普總統能讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊，川普總統必然是諾貝爾和平獎得主。