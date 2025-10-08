快訊

顏正國肺腺癌逝世！蘇一峰：有症狀就醫多已末期 預防最好方法是它

非T17、18不可？轉向他國？改選T12？ 幫輝達解套 時間壓力大

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統喊話川普 讓習放棄武力攻台

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

賴總統接受美國媒體專訪時表示，若有機會見到美國總統川普並講述台海情況，他建議特別留意中國軍事演習已到印太整個區域，最後也會衝擊美國本土利益；他向川普喊話，若能讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊，川普必然是諾貝爾和平獎得主。

賴總統表示，針對中國對台灣的五大國安威脅，提出17項因應策略，共100多條國安法制，在這會期將送立法院審議，讓台灣更有法治力量、更有國防力量、更有人民參與力量來守護國家，維護區域和平穩定。

對於兩岸議題，賴總統重申「和平四大支柱行動方案」，強調強化國防力量、強化經濟韌性、與民主陣營並肩站在一起、對等尊嚴下與中國談判。

賴總統表示，如果有機會見到川普總統並講述台海情況，他建議川普特別留意中國國家主席習近平目前不僅在台海進行愈來愈大規模的軍事演習，在東海、南海也擴軍。中國軍事演習已到印太整個區域，喊話川普總統持續維護印太和平穩定。

賴總統表示，川普總統談到習近平曾打電話給他，在川普總統任內不會出兵攻打台灣，台灣希望能繼續得到川普總統支持，若川普總統能讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊，川普總統必然是諾貝爾和平獎得主。

川普 習近平

延伸閱讀

美國防部助理部長提名人：支持川普要求台灣國防支出達GDP 10%

賴總統將兩岸和平寄望川普 馬文君：等同把台海和平鑰匙交給美中兩強

【重磅快評】兩岸和平寄望川普 賴清德確定非反串？

川普擬用「叛亂法」繞過法院部署國民兵

相關新聞

美前副國家安全顧問博明：中共不必動武 就能讓台陷困境

美國前副國家安全顧問、現任史丹福大學胡佛研究所訪問學者博明警告，中國大陸即使不發動全面戰爭，也可能在四年內以經濟或行政手...

賴總統：若讓習近平放棄攻台 川普可得諾貝爾和平獎

賴清德總統日前接受美國廣播節目The Clay Travis and Buck Sexton Show專訪時提到，美國總...

美國防戰略即將出爐 參議員籲勿輕忽印太和中國威脅

美國川普政府即將公布新版的國防戰略，民主黨聯邦參議員昆斯（Chris Coons）7日呼籲，如果新版國防戰略降低印太地區...

賴總統喊話川普 讓習放棄武力攻台

賴總統接受美國媒體專訪時表示，若有機會見到美國總統川普並講述台海情況，他建議特別留意中國軍事演習已到印太整個區域，最後也...

新聞眼／台海和平 豈能仰賴他國總統

美國總統川普恨不得明天就獲得一座諾貝爾和平獎，賴清德總統也不是首位支持川普贏得此獎的國家元首，在他之前，以色列、巴基斯坦...

顧立雄：海龍蛙兵移防 考量整體防衛

國防部長顧立雄昨天證實本報報導，俗稱「海龍蛙兵」的陸軍航特部兩棲偵察營，上個月已移防至澎湖，美軍特戰部隊也將轉到澎湖協訓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。