快訊

諾貝爾物理學獎出爐 3美國學者共獲殊榮

京華城案作證趁機「放冷箭」 柯文哲：檢察官搞到輝達不敢來了

TPBL／啦啦隊闕闕涉洗錢案 戰神「零容忍」終止合約

聽新聞
0:00 / 0:00

國慶空中機隊明晨再次預演 松山機場部分航班受影響

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國慶大典即將在10月10日進行，軍方8日清晨將再次根據原訂計畫，執行空中機隊全兵力組合訓練。記者葉信菉／攝影
國慶大典即將在10月10日進行，軍方8日清晨將再次根據原訂計畫，執行空中機隊全兵力組合訓練。記者葉信菉／攝影

國慶日前夕，軍方明天清晨將再次根據原訂計畫，執行空中機隊全兵力組合訓練。包括陸軍國旗機隊和空軍雷虎小組勇鷹高教機，從明天清晨6時20分至7時20分之間，將陸續飛越台北市上空。民航局提醒，空軍機隊包括戰鬥機，通過時聲音會比較震撼，請各位民眾不須緊張。

根據計畫，操演將從明天清晨6時20分至7時20分。上午6時20分，由幻象2000戰機擔任的空軍天觀機（戰鬥機），低空通過總統府附近上空；上午6時40分UH-60陸軍天觀機通過總統府附近上空。

陸軍國旗機隊（CH-47及UH-60直升機）將在上午6時52分從松山機場起飛，在上午7時05分由北往南通過總統府前上空。空軍雷虎機隊的勇鷹高教機，會在上午7時20分由西往東方向，從總統府後方飛越總統府上空。

民航局提醒，空軍天觀機是戰鬥機，通過時聲音會比較震撼，請各位民眾不須緊張。

另一方面，因應國慶典禮預演，松山機場附近部分空域在明天早晨6時16分至24分、6時29分至7時21分關閉，松山機場部分航班受到影響，航空公司已經調整航班時間並通知旅客，仍請各位旅客留意調整後的航班時間，並隨時注意航空公司或松山機場官網最新訊息。

松山機場 總統府 空軍 國慶

延伸閱讀

國慶連假訂房熱！馬祖奪冠 宜蘭新北緊追

中秋連假無照青少年接連肇事 國慶連假警方將專案取締

國慶連假到屏東滿州賞灰面鵟鷹 鳥類專家：鷹況會很精彩

康熙來了將登上總統府國慶光雕展 致敬金鐘60年回顧台灣記憶

相關新聞

國慶空中機隊明晨再次預演 松山機場部分航班受影響

國慶日前夕，軍方明天清晨將再次根據原訂計畫，執行空中機隊全兵力組合訓練。包括陸軍國旗機隊和空軍雷虎小組勇鷹高教機，從明天...

中秋過後共軍「聯合戰備警巡」再起 23共機出海擾台

中秋節過後，國防部今天表示，共軍再次對我發動聯合戰備警巡，從上午9時20分起，統計有23架各式共機出海，配合共艦對我周邊...

新聞分析／台海龍蛙兵後撤 「水鬼」遠離前線 關係兩岸敏感？

台灣軍隊與美方合議，陸軍兩棲偵察營自金門移防澎湖，遠離接敵最前線。台軍方此舉固然有許多戰術調整上的考量，美方也大而化之宣...

海龍移防澎湖 顧立雄：整體防衛需求 台美交流按正常流程

俗稱「海龍蛙兵」的陸軍航特部兩棲偵察營，上個月完成將營部移至澎湖，美軍特戰部隊也將轉移到澎湖協訓海龍蛙兵。國防部長顧立雄...

美軍不再赴金門協訓 蕭旭岑：台海很大變化不能等閒視之

陸軍海龍蛙兵9月已從金門移防澎湖，美軍特戰部隊不再至金門協訓，集中於澎湖實施。馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示，美軍協訓逐...

中科院高調官宣台美合作IBCS 台版金穹八字有一撇？

中科院新聞稿說將與美商諾格合作開發IBCS（整體作戰指揮系統），諾格卻註明雙方合作研發的是「IFCN」，即「射控系統網路」。IBCS八字才正準備一撇，卻被講得好像在建構台版金穹。美台空防的葫蘆，到底賣什麼藥？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。