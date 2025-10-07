聽新聞
國慶空中機隊明晨再次預演 松山機場部分航班受影響
國慶日前夕，軍方明天清晨將再次根據原訂計畫，執行空中機隊全兵力組合訓練。包括陸軍國旗機隊和空軍雷虎小組勇鷹高教機，從明天清晨6時20分至7時20分之間，將陸續飛越台北市上空。民航局提醒，空軍機隊包括戰鬥機，通過時聲音會比較震撼，請各位民眾不須緊張。
根據計畫，操演將從明天清晨6時20分至7時20分。上午6時20分，由幻象2000戰機擔任的空軍天觀機（戰鬥機），低空通過總統府附近上空；上午6時40分UH-60陸軍天觀機通過總統府附近上空。
陸軍國旗機隊（CH-47及UH-60直升機）將在上午6時52分從松山機場起飛，在上午7時05分由北往南通過總統府前上空。空軍雷虎機隊的勇鷹高教機，會在上午7時20分由西往東方向，從總統府後方飛越總統府上空。
民航局提醒，空軍天觀機是戰鬥機，通過時聲音會比較震撼，請各位民眾不須緊張。
另一方面，因應國慶典禮預演，松山機場附近部分空域在明天早晨6時16分至24分、6時29分至7時21分關閉，松山機場部分航班受到影響，航空公司已經調整航班時間並通知旅客，仍請各位旅客留意調整後的航班時間，並隨時注意航空公司或松山機場官網最新訊息。
