17架次共機上午起越中線 配合共艦擾台

國防部今天表示，自上午9時20分起，17架次共機逾越台灣海峽中線侵擾北部、中部及西部空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，對台灣周邊空海域進行騷擾。

國防部下午發布新聞稿表示，自上午9時20分起，陸續偵獲中共殲16、殲轟7、空警500等各型主、輔戰機及無人機計23架次出海，其中17架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部及西南空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，對台灣周邊空、海域進行騷擾。

另外，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機3架次、共艦7艘，持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。