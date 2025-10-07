17架次共機上午起越中線 配合共艦擾台

快訊

中央社／ 台北7日電

國防部今天表示，自上午9時20分起，17架次共機逾越台灣海峽中線侵擾北部、中部及西部空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，對台灣周邊空海域進行騷擾。

國防部下午發布新聞稿表示，自上午9時20分起，陸續偵獲中共殲16、殲轟7、空警500等各型主、輔戰機及無人機計23架次出海，其中17架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部及西南空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，對台灣周邊空、海域進行騷擾。

另外，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機3架次、共艦7艘，持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部：特別預算增產國造「雄昇」巡弋飛彈已全數交軍戰備

中共13機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控

6架次共機越中線擾周邊空域 國軍嚴密監控

中共19機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控

中秋過後共軍「聯合戰備警巡」再起 23共機出海擾台

中秋節過後，國防部今天表示，共軍再次對我發動聯合戰備警巡，從上午9時20分起，統計有23架各式共機出海，配合共艦對我周邊...

新聞分析／台海龍蛙兵後撤 「水鬼」遠離前線 關係兩岸敏感？

台灣軍隊與美方合議，陸軍兩棲偵察營自金門移防澎湖，遠離接敵最前線。台軍方此舉固然有許多戰術調整上的考量，美方也大而化之宣...

海龍移防澎湖 顧立雄：整體防衛需求 台美交流按正常流程

俗稱「海龍蛙兵」的陸軍航特部兩棲偵察營，上個月完成將營部移至澎湖，美軍特戰部隊也將轉移到澎湖協訓海龍蛙兵。國防部長顧立雄...

美軍不再赴金門協訓 蕭旭岑：台海很大變化不能等閒視之

陸軍海龍蛙兵9月已從金門移防澎湖，美軍特戰部隊不再至金門協訓，集中於澎湖實施。馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示，美軍協訓逐...

中科院高調官宣台美合作IBCS 台版金穹八字有一撇？

中科院新聞稿說將與美商諾格合作開發IBCS（整體作戰指揮系統），諾格卻註明雙方合作研發的是「IFCN」，即「射控系統網路」。IBCS八字才正準備一撇，卻被講得好像在建構台版金穹。美台空防的葫蘆，到底賣什麼藥？

美國戰爭研究所指 陸漁船冒充俄艦測試台灣反應

美國戰爭研究所引述數據指出，今年九月，多艘中國大陸漁船在台灣專屬經濟區發出自動識別系統（ＡＩＳ）假訊號，其中一艘冒充俄艦...

