快訊

花蓮「挖土機超人」感染致敗血症病逝 醫揭最有可能感染這細菌

「挖土機超人」光復救災殞命 兒子：為他義舉感到驕傲

開工必收！ 星巴克「連3天」優惠 買一送一、第二杯半價

聽新聞
0:00 / 0:00

海龍移防澎湖 顧立雄：整體防衛需求 台美交流按正常流程

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
俗稱「海龍蛙兵」的陸軍航特部兩棲偵察營，將營部移至澎湖，國防部長顧立雄表示，海龍蛙兵移防是考量整體防衛需求，台美雙方的軍事訓練和交流，也按正常流程進行。記者劉學聖／攝影
俗稱「海龍蛙兵」的陸軍航特部兩棲偵察營，將營部移至澎湖，國防部長顧立雄表示，海龍蛙兵移防是考量整體防衛需求，台美雙方的軍事訓練和交流，也按正常流程進行。記者劉學聖／攝影

俗稱「海龍蛙兵」的陸軍航特部兩棲偵察營，上個月完成將營部移至澎湖，美軍特戰部隊也將轉移到澎湖協訓海龍蛙兵。國防部長顧立雄表示，海龍蛙兵移防是考量整體防衛需求，台美雙方的軍事訓練和交流，也按正常流程進行。

顧立雄表示，海龍蛙兵移防到澎湖，是依據防衛作戰任務的需求，所做的部隊調整。至於台美間的軍事訓練，都會依照相關正常流程進行，台美雙方都有共識，維護區域和平與穩定是雙方的核心利益，因此雙方的軍事交流也是在這個架構下正常進行。

顧立雄說，對於海龍蛙兵移防澎湖一事，我方會持續藉此來強化戰力，依照既定防衛作戰計畫，持續強化我們的防禦縱深與整體防衛能力。

另一方面，傳出海軍計畫對美商購V-BAT智慧垂直起降行無人機，不過美價報價近億元，遠超過世界上同型無人機的行情，被國內無人機產業界質疑是冤大頭。

顧立雄強調，這樣的訊息不正確，相關的無人機在海軍的運用上有一定的要求，相關性能、規格的要求，都會進行公開的徵集，符合資格的廠家也會進行公開招標。他強調，所謂冤大頭、價格上億元的說法等都不是事實，等到之後進行公開採購時，符合規格都能參與投標。

海龍蛙兵 澎湖 顧立雄

延伸閱讀

共軍強化攻台演練 顧立雄：任何區域的相關情況都有掌握

解放軍朱日和基地強化演練攻台斬首 顧立雄：都有掌握

陳柏惟「挖到私房錢」說被批辱國軍 顧立雄：沒特別注意

顧立雄坦言潛艦原型艦11月交艦有挑戰 民眾黨團將評估刪減或凍結預算

相關新聞

海龍移防澎湖 顧立雄：整體防衛需求 台美交流按正常流程

俗稱「海龍蛙兵」的陸軍航特部兩棲偵察營，上個月完成將營部移至澎湖，美軍特戰部隊也將轉移到澎湖協訓海龍蛙兵。國防部長顧立雄...

美軍不再赴金門協訓 蕭旭岑：台海很大變化不能等閒視之

陸軍海龍蛙兵9月已從金門移防澎湖，美軍特戰部隊不再至金門協訓，集中於澎湖實施。馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示，美軍協訓逐...

中科院高調官宣台美合作IBCS 台版金穹八字有一撇？

中科院新聞稿說將與美商諾格合作開發IBCS（整體作戰指揮系統），諾格卻註明雙方合作研發的是「IFCN」，即「射控系統網路」。IBCS八字才正準備一撇，卻被講得好像在建構台版金穹。美台空防的葫蘆，到底賣什麼藥？

美國戰爭研究所指 陸漁船冒充俄艦測試台灣反應

美國戰爭研究所引述數據指出，今年九月，多艘中國大陸漁船在台灣專屬經濟區發出自動識別系統（ＡＩＳ）假訊號，其中一艘冒充俄艦...

美前副國務卿坎伯發文 分析家憂機艦意外導致美中衝突

策略諮詢公司亞洲集團董事長、美國前副國務卿坎伯六日在美國「外交事務」雜誌刊文說，儘管美國軍事戰略家與規畫人員日益著重防備...

國造雄昇飛彈 全數產製交軍方納入戰備

國防部日前向立法院說明表示，海空戰力提升計畫採購特別預算案中生產的無人攻擊載具、萬劍及雄昇等三型飛彈，包括機動載台、軍事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。