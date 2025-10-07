海龍移防澎湖 顧立雄：整體防衛需求 台美交流按正常流程

俗稱「海龍蛙兵」的陸軍航特部兩棲偵察營，上個月完成將營部移至澎湖，美軍特戰部隊也將轉移到澎湖協訓海龍蛙兵。國防部長顧立雄表示，海龍蛙兵移防是考量整體防衛需求，台美雙方的軍事訓練和交流，也按正常流程進行。

顧立雄表示，海龍蛙兵移防到澎湖，是依據防衛作戰任務的需求，所做的部隊調整。至於台美間的軍事訓練，都會依照相關正常流程進行，台美雙方都有共識，維護區域和平與穩定是雙方的核心利益，因此雙方的軍事交流也是在這個架構下正常進行。

顧立雄說，對於海龍蛙兵移防澎湖一事，我方會持續藉此來強化戰力，依照既定防衛作戰計畫，持續強化我們的防禦縱深與整體防衛能力。

另一方面，傳出海軍計畫對美商購V-BAT智慧垂直起降行無人機，不過美價報價近億元，遠超過世界上同型無人機的行情，被國內無人機產業界質疑是冤大頭。

顧立雄強調，這樣的訊息不正確，相關的無人機在海軍的運用上有一定的要求，相關性能、規格的要求，都會進行公開的徵集，符合資格的廠家也會進行公開招標。他強調，所謂冤大頭、價格上億元的說法等都不是事實，等到之後進行公開採購時，符合規格都能參與投標。