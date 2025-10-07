海龍蛙兵重心移至澎湖 顧立雄：依防衛作戰需求調整

快訊

中央社／ 台北7日電

國防部顧立雄今天表示，海龍蛙兵移防澎湖是依照防衛作戰任務的需求進行部隊調整，持續加強戰力，強化國家防衛韌性。而台美間的軍事訓練都會依正常流程進行，因為維護區域和平穩定是雙方核心利益，台美軍事交流於此架構之下進行。

陸軍航特部兩棲偵察營海龍蛙兵，雖部署於金門、馬祖及澎湖等外離島，但過去重心均以金馬為主，近期因新建營舍及訓練規劃，主要兵力將集中澎湖。

立法院會今天繼續進行對行政院長施政報告總質詢，顧立雄在會前針對海龍蛙兵將重心移至澎湖受訪表示，海龍蛙兵移防澎湖是依照防衛作戰任務的需求進行部隊調整，持續加強戰力，強化國家防衛韌性。

對於美軍協訓的部分，顧立雄指出，台美間的軍事訓練依照正常流程進行，雙方有共同認知，維護區域和平穩定是雙方核心利益，台美的軍事交流會在這個架構之下進行。

根據上報6日報導指出，海軍擬採購美製垂直起降型無人機，但每架報價新台幣近億元，被國內無人機產業界解讀，海軍根本是凱子不懂行情。

顧立雄表示，這樣的訊息不正確。對於垂直起降型無人機，海軍在應用上有一定的要求，對於性能規格，會公開徵集以及公開招標，只要能夠符合規格，都能夠投標。

媒體詢問，立法院國民黨團與民眾黨團不滿政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，擬在今天對總預算案提出復議案。

顧立雄指出，國防部對軍人待遇的調升持續進行，今年4月、7月及8月對軍人的各項加給，包括志願役加給、戰鬥部隊加給等都有提升，以後也會持續從各方面來提升軍人待遇。如果總預算真的被退回，國防部站在行政一體的立場，會依照行政院指導辦理。

對於空軍T-34C初級教練機服役近40年，未來是否會採國機國造模式，顧立雄表示，目前初教機的除役年限未到，國防部會再決定適當的籌獲方式。

國防部 顧立雄

