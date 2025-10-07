美軍不再赴金門協訓 蕭旭岑：台海很大變化不能等閒視之

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑今接受千秋萬事廣播專訪。圖／擷取自中廣新聞網YT頻道
馬英九基金會執行長蕭旭岑今接受千秋萬事廣播專訪。圖／擷取自中廣新聞網YT頻道

陸軍海龍蛙兵9月已從金門移防澎湖，美軍特戰部隊不再至金門協訓，集中於澎湖實施。馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示，美軍協訓逐漸從金馬地區撤離，這對未來台灣安全與兩岸關係將有很大變化，不能等閒視之。

蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪指出，美國在1950年代就主張撤守金馬地區，但蔣中正總統堅決反對；時隔7、80年後，美國思維還是一樣，認為金馬距離大陸太近本就不易防守，加上美軍在周邊有演訓或重要軍資，容易被大陸取得，才主張轉為台澎。

蕭旭岑說，這個主張也是倡導台獨理念的民進黨政府所喜歡的，時任民進黨主席施明德任內就積極倡議。從台灣未定論到撤金門駐軍，都符合美國的戰略思維，讓美軍不需投入太多資源在協防金馬，也能確保情資不致外洩。

蕭旭岑提醒，這是否代表美國政府又要貫徹1950年的主張，台灣對美國而言就成為籌碼，兩岸關係對美國來說有很多詮釋空間，他認為，千萬不能僅視為戰術層次的移防，要從更高層次來看，這個訊息非常不尋常。

蕭旭岑說，美國在金門駐軍移防到澎湖，絕對是美國要求，這個動作是在布局，雖然美方最後的戰略還沒定調，但先做鋪陳。金馬逐漸撤軍是將來的方向，但對台灣整體安全與金馬地區鄉親的處境都會產生相當大的變化，大家不要只從表面看是軍事需要，這會牽涉到台海情勢非常重要的演變。

馬英九基金會 美國 蕭旭岑

