原駐金門…海龍蛙兵移防澎湖 部署紅色沙灘

原駐守金門的陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營，上個月已完成將全營主力後撤至澎湖的移防任務，進駐當地西嶼牛心灣營區；美軍特戰部隊不再至金門協訓，集中於澎湖實施。

官兵輪駐台中港協勤

俗稱「海龍蛙兵」的陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營是我軍精銳部隊，從金門移防澎湖深受外界關注。據了解，這項重大調整是由國家安全會議與國防部主導決定。

陸軍司令部指出，有關國軍部隊兵力部署及運用，係依敵情威脅及作戰任務需求實施規畫，以提升整體防衛戰力。海軍司令部則稱，事涉部隊任務及部署，不回應。

陸軍兩棲營主力自原駐地金門移防澎湖，其下轄營部連與一、二、三連，仍分別維持排級小兵力常駐金門、馬祖原駐地，執行外、離島高賓視導交通專送、外離島緊急運補、無人島偵搜、警戒、靶勤業務等，與移防澎湖的連隊定期輪駐；另由營部連分遣排級兵力，同樣以輪駐方式進駐台中港附近新建的陸軍二三四旅化學兵營舍，海龍艇常駐港區，官兵駐港協勤。

準備接裝攻擊無人艇

因應將接裝「快奇」攻擊無人艇，兩棲營將與海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊共同協防台灣本島西部三個作戰區的紅色沙灘，兩棲營將抽調兵力輪流常駐台中港，戰時防護甲南海灘，作戰任務未來統一由新成立的濱海作戰指揮部指揮。

海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊目前已有四艘M一○九突擊快艇進駐淡水河口，配合接裝快奇無人艇與兩棲營部署，比照淡水河口分遣兵力模式，未來將分遣兵力，負責北部與南部作戰區紅色沙灘防衛，南部包括左營軍港的桃子園、林園海灘；安平港周邊的喜樹沙灘；北部則為台北港與竹圍漁港的沙崙、挖子尾、海湖海灘，竹圍漁港南側海灘等。戰時運用無人攻擊艇殲擊登陸部隊。

此次兵力調整後，陸軍兩棲營主力與大本營還是在外島澎湖，所轄馬祖連與金門連，自行與金、馬原駐地實施輪駐，部分營部連兵力則須輪駐台中港。兩棲營已連兩年在國軍漢光演習實兵操演台中港防護任務。

陸戰隊支援兩棲後勤

金門、馬祖、澎湖都有部署攻擊無人艇需求，尤其日據時期日軍在澎湖就曾部署自殺攻擊的「震洋艇」，用以截擊襲台的敵船團。台灣本島也有相關部署，屆時西部海岸北、中、南有三至四處無人攻擊艇基地，由陸軍兩棲偵搜營與海陸兩棲偵搜大隊接裝。陸戰隊南、北各有一個旅，就近對兩棲實施後勤支援。

中科院研製的「快奇專案」攻擊無人艇，陸軍和海軍的需求總數一千三百廿艘，採購案將納入尚未公布的軍購特別預算，由海軍司令部統籌，以五年期程完成量產，將配發給海軍陸戰隊及陸軍特戰指揮部部署使用，由即將成立的海軍濱海作戰指揮部指揮運用，戰時攻擊敵方登陸船團。